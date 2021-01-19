Источник материала: Хартия'97

Названа новая разгадка тайны озера Лох-Несс 19.01.2021, 20:31

Фото: Getty Images

Первое упоминание о Лох-несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке.

Бывший профессор химии и естественных наук Политехнического института Вирджинии Генри Бауэр заявил, что в шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, которому присущи черты знаменитого Лох-Несского чудовища. Об этом 19 января сообщило издание Daily Record.

По словам Бауэра, по время последнего ледникового периода существо оказалось в водоеме в ловушке. Именно черепахи имеют относительно длинную шею, способны проводить много времени на глубине и переносить низкие температуры.

"Все черты, которые приписывают Лох-Несскому чудовищу, характерны для многих других видов живых и вымерших черепах", – отметил ученый.

При этом он добавил, что подобные древние виды черепах пока не встречались человеку.

Первое письменное упоминание о Лох-несском чудовище или Несси встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование до сих пор не удалось подтвердить.

Напомним, международная команда исследователей более года изучала образцы ДНК в озере Лох-Несс и не нашла доказательств того, что чудовище когда-либо жило в водоеме.

Ранее выдвигались теории, что Несси может оказаться гигантским сомом.

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