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Навальный опубликовал пост из СИЗО: Я не жалею, что вернулся

19.01.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Навальный опубликовал пост из СИЗО: Я не жалею, что вернулся

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  • 19.01.2021, 20:10
Навальный опубликовал пост из СИЗО: Я не жалею, что вернулся
Скриншот: navalny / Instagram

Он объяснил свое решение отказом «мириться с беззаконием, творимым властями РФ».

Российский политик Алексей Навальный опубликовал пост в инстаграме из СИЗО "Матросская тишина", куда его поместили после возвращения из Германии. Он написал, что не жалеет о возвращении в Россию.

"Я не жалею о том, что вернулся. Иначе я поступить не мог и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный выбор", – написал политик.

Он объяснил свое решение отказом "мириться с беззаконием, творимым властями моей страны".

Навальный добавил, что находится в Кремлевском централе – спецблоке "Матросской тишины". "Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался – русская жизнь", – написал он. Политик сравнил камеру в СИЗО с больничной палатой, где очнулся несколько месяцев назад, отметив, что здесь "говорят на родном языке – большой плюс".

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Он объяснил свое решение отказом «мириться с беззаконием, творимым властями РФ».
 
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