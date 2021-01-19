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После переноса ЧМ из Беларуси Таракан молча рубил дрова
Источник материала: Хартия'97
После переноса ЧМ из Беларуси Таракан молча рубил дрова
Лукашенко болезненно воспринял перенос чемпионата мира из Минска.
После переноса чемпионата мира по хоккею из Беларуси Лукашенко молча рубил дрова.
Рядом с Лукашенко был шпиц Умка, который недавно гулял по его столу во время интервью. В руках был топор-колун примерно за 80 долларов, передает
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Лукашенко болезненно воспринял перенос чемпионата мира из Минска.
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