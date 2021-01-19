Источник материала: Хартия'97

После переноса ЧМ из Беларуси Таракан молча рубил дрова 17 19.01.2021, 20:03

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Лукашенко болезненно воспринял перенос чемпионата мира из Минска.

После переноса чемпионата мира по хоккею из Беларуси Лукашенко молча рубил дрова.

Рядом с Лукашенко был шпиц Умка, который недавно гулял по его столу во время интервью. В руках был топор-колун примерно за 80 долларов, передает euroradio.fm .

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