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После переноса ЧМ из Беларуси Таракан молча рубил дрова

19.01.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

После переноса ЧМ из Беларуси Таракан молча рубил дрова

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  • 19.01.2021, 20:03
  • 1,772
После переноса ЧМ из Беларуси Таракан молча рубил дрова

Лукашенко болезненно воспринял перенос чемпионата мира из Минска.

После переноса чемпионата мира по хоккею из Беларуси Лукашенко молча рубил дрова.

Рядом с Лукашенко был шпиц Умка, который недавно гулял по его столу во время интервью. В руках был топор-колун примерно за 80 долларов, передает euroradio.fm.

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Теги: Минск
 
 
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Лукашенко болезненно воспринял перенос чемпионата мира из Минска.
 
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