Источник материала: Хартия'97

Помпео после санкций против «Фортуны» пригрозил «дополнительными шагами» 1 19.01.2021, 19:48

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Майк Помпео

Фото: Reuters

США намерены остановить «Северный поток-2».

США в ближайшем будущем рассмотрят возможность дополнительных шагов в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Об этом заявил Госсекретарь Майк Помпео после объявления о санкциях в отношении России, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

«Соединенные Штаты рассмотрят дальнейшие действия в ближайшем будущем в рамках CAATSA и Закона о защите европейской энергетической безопасности (PEESA) с поправками», — сказал Помпео.

Ранее во вторник Вашингтон ввел санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна», который должен был достроить «Северный поток-2», а также против владельца корабля компании «КВТ-Рус».

Госсекретарь подчеркнул, что завершение газопровода лишит Украину «жизненно важных доходов и сделает ее доступной для дальнейших агрессивных действий России». Кроме того, Помпео заявил, что «Северный поток-2» позволит Москве оказывать давление на западную Европу.

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