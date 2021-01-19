Marvel выпустила сериал с героями из «Мстителей». Похоже, это новый хит

Источник материала: Tut.by

Marvel снова всех удивила: американская киностудия выпустила свой первый сериал с героями из «Мстителей» — «Ванда/Вижн». В Сети пока только два эпизода, но проект уже успел изрядно нашуметь. AFISHA.TUT.BY посмотрела первые серии и рассказывает, стоит ли вам повторять этот трюк.

Если вы не смотрели «Мстителей» и страшно не хотите словить спойлер, вернитесь к тексту после просмотра. Но учтите: сериал «Ванда/Вижн» рассчитан в том числе на тех, кто вообще не знаком с франшизой.



Кадр из сериала

Что за сериал и при чем тут «Мстители»?

Главные персонажи мини-сериала — хорошо известные фанатам «Мстителей» Алая ведьма (она же Ванда) и ее возлюбленный — робот-андроид Вижн, погибший в финале «Мстителей: Война бесконечности». Сюжет сериала разворачивается аккурат после событий «Мстителей: Финал», когда злодей Танос уничтожил пол-Вселенной, но супергерои смогли отмотать время назад и предотвратить катастрофу.

Но вот в чем момент: в спин-оффе известной франшизы шоураннеры не просто воскрешают «ходячего компьютера» Вижна, но и помещают героев комиксов в антураж черно-белых классических голливудских ситкомов.

Звучит как что-то очень странное…

Так и есть! В новом сериале Ванда (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) — дивная парочка, которая переезжает в собственный дом после свадьбы. Никаких щелчков Таноса и вообще своего прошлого молодожены не помнят, всего-то стараются вписаться в общество и показаться нормальными. Правда, в глазах соседей и коллег все-таки выглядят чудаками: обуздать свои суперспособности еще нужно постараться! Ванда, напомним, может манипулировать предметами и создавать новые, а ее муж сверхсильный и способен двигаться со скоростью света.

Только вот в «Ванде/Вижне» сверхспособности нужны не для того, чтобы изо дня в день спасать цивилизацию, а чтобы, например, заставить посуду летать, достать кусочек еды из глотки подавившегося босса или удивить местных на конкурсе талантов. Но это пока.

Как реагировать на курьезы супружеских будней, подсказывают закадровые смех, аплодисменты и трогательные «У-у-у-у». Утрированная мимика, твинпиксовские парики, беспечные разговоры домохозяек и осуждение коммунистов — все включено. Для пущего эффекта каждую серию иронично прерывает какая-нибудь нелепая реклама. И, если честно, от происходящего на экране сложно отвести взгляд, даже, и тем более, тем, кто никогда не считал себя фанатом супергеройских фильмов. А для поклонников в коротких сериях найдется уйма пасхалок, которые, возможно, помогут разгадать хитрый замысел создателей.

От «Мстителей» в этой мыльной опере что-то осталось?

Первая серия как бы игнорирует все то, что происходило с персонажами раньше. Вторая — интереснее: тут будущее напомнит героям о себе через волны приемника, в сад к супругам прилетит маленький самолетик в цветах костюма Железного человека, а на черно-белом экране внезапно заалеет кровь. Сюрреализм — да и только. Эффектный конец серии заставит вас трепетно ждать продолжения.

Почему пара оказалась в черно-белом мире? Как Вижн выжил? Это ли не выдумка Ванды? Предсказываем, что из американского «Счастливы вместе» к третьему эпизоду сериал превратится во что-то компромиссно-грандиозное, что не только привяжет к экранам поклонников франшизы, но и не отпугнет тех, кто ими не является. А еще сериал перейдет в цвет (и это обидно).



Кадр из сериала

Хорошо, а мне нужно это посмотреть?

Если вас не пугает фантастика в любом проявлении, то стоит. Во-первых, мини-сериал не займет у вас много времени: эпизоды длятся по полчаса. Во-вторых, пока он полностью лишен супергеройского пафоса и по своей доброй ироничности и плотности наивных шуток скорее напомнит «Дэдпул», чем что-то из «Мстителей». Его хочется смотреть не на большом экране с ведром попкорна, а укутавшись в плед за чашкой какао и отгородившись от «ковидного» мира в четырех стенах. Это ли не магия?

«Ванда/Вижн» — интересный эксперимент еще и потому, что создателям хоть на короткое время удалось влюбить молодежь в черно-белые экраны. На волне всеобщей ностальгии по старому кино такой ход студии кажется удачным, особенно в случае с Marvel — от них такой самоиронии и готовности рисковать, пожалуй, никто не ожидал. Пока можно сказать, что приход на стриминговую площадку (сериал вышел на Disney+) сыграл студии на руку и разбавил череду утомительно одинаковых супергеройских блокбастеров. Кинокритикам, к слову, он тоже пришелся по вкусу: они называют его «чертовски странным (в хорошем смысле)».

Что будет дальше — посмотрим, но пока все выглядит очень интригующе. Кстати, третий эпизод «Ванды/Вижна» выйдет 22 января. Выход последней, девятой серии запланирован на 5 марта.