Беларусь получит компенсацию за перенос ЧМ по хоккею из Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь получит компенсацию за перенос чемпионата мира по хоккею из Минска . Точный размер выплат пока не называется. Об этом заявил председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Отмену международного спортивного форума, который планировалось провести в белорусской столице в этом году, глава организации назвал политическим решением.

«Все мы понимаем, что было принято политическое решение, поэтому сегодня мы находимся в ожидании официального уведомления в наш адрес со стороны Международной федерации хоккея, которого до сих пор так и не последовало», – сказал Дмитрий Басков.

«Спорт и политика должны быть раздельно. Но все-таки здесь все это переплелось. Мы к этому чемпионату миру готовились уже давно. И вот сейчас болельщиков лишили этого спортивного праздника», – отметил многократный рекордсмен и чемпион планеты по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко.

Накануне Международная федерация хоккея лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею. Теперь организации предстоит решить, где провести матчи, которые должны были проходить в Беларуси. Среди кандидатов называются Дания, Словакия и Латвия.