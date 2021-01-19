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Беларусь получит компенсацию за перенос ЧМ по хоккею из Минска
19.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь получит компенсацию за
«Все мы понимаем, что было принято политическое решение, поэтому сегодня мы находимся в ожидании официального уведомления в наш адрес со стороны Международной федерации хоккея, которого до сих пор так и не последовало», – сказал Дмитрий Басков.
«Спорт и политика должны быть раздельно. Но все-таки здесь все это переплелось. Мы к этому чемпионату миру готовились уже давно. И вот сейчас болельщиков лишили этого спортивного праздника», – отметил многократный рекордсмен и чемпион планеты по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко.
Накануне Международная федерация хоккея лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею. Теперь организации предстоит решить, где провести матчи, которые должны были проходить в Беларуси. Среди кандидатов называются Дания, Словакия и Латвия.
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Точный размер выплат пока не называется. Об этом заявил председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.
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