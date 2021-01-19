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Тихановская выступит перед Совбезом ООН. Обсудят ситуацию СМИ в Беларуси

19.01.2021 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская выступит перед Совбезом ООН, сообщает её пресс-служба.

Онлайн-заседание, которое назначено на 22 января, будет посвящено ситуации со свободой СМИ в Беларуси. Его инициировали Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США.

Тихановская собирается говорить о белорусских политзаключённых, число которых приближается к двум сотням. И прежде всего — об администраторе телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игоре Лосике, который голодает за решёткой больше месяца. Вспомнит она и заключённых журналистов Екатерину Борисевич, Екатерину Андрееву, Дарью Чульцову, Андрея Александрова.


Фото: EPA/UPG


Светлана Тихановская собирается поднять "вопрос международного расследования преступлений режима Лукашенко", а также вопрос созыва формальной сессии Совета Безопасности ООН по преодолению кризиса в нашей стране.

Тихановская выступала на заседании Совбеза ООН в начале сентября 2020-го. Тогда она призвала ввести санкции ко всем, кто причастен к нарушению прав человека в Беларуси и помочь остановить насилие силовиков против мирных протестующих.
 
 
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Светлана Тихановская выступит перед Совбезом ООН, сообщает её пресс-служба.
 
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