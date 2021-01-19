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Романчук: «Ситуация усугубляется тем, что экономикой занимаются люди в фуражках, мундирах и лампасах»
19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Эксперт подводит итоги десятилетия и анализирует, как выглядит экономика Беларуси на фоне мировой.
— ВВП Беларуси в долларах в 2020 году составил $ 60,27 млрд, —
Белорусские власти пытаются внушить белорусам, что их курс правильный, что страна развивается быстро и устойчиво. Однако доля нашей страны в мировой экономике как была не целых 0,1% 25 лет назад, так и остается такой же в начале 2020-ых.
По ВВП на душу населения Беларусь прочно основалась в конце восьмого десятка стран мира, отмечает экономист. Он подчеркивает: в последние 10 лет экономика Беларуси росла темпами в 2,9 раз меньше, чем мировая.
— Белорусские выгодополучатели ОМОНоэкономики отключили мозги, способность критического осмысления прошлого и желание остановить деградацию страны. На 2021-2025 годы они запланировали ровно то, что загнало Беларуси в ловушку стагнации последних десяти лет.
Только в отличие от начала 2010-ых в начале 2020-ых у Беларуси гораздо худшая ситуация по государственному долгу. Омертвлены десятки миллиардов долларов государственных инвестиций. Не достигнута макроэкономическая стабильность. Резко упала платежная дисциплина.
...Таким образом, страна вступает в 2020-ые в опасно разобранном состоянии. Ситуация усугубляется тем, что экономикой занимаются люди в фуражках, мундирах и лампасах. На пару с схематозниками ЗАО «Беларусь» они защищают свои шкурные интересы, не чураясь положить на их алтарь независимость страны и сотни тысяч жителей, — заключает эксперт.
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Романчук: «Ситуация усугубляется тем, что экономикой занимаются люди в фуражках, мундирах и лампасах»
Эксперт подводит итоги десятилетия и анализирует, как выглядит экономика Беларуси на фоне мировой.
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