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Басков заявил, что сборная Беларуси по хоккею сыграет на чемпионате мира 2021 года

19.01.2021 21:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сборная Беларуси по хоккею собирается участвовать в чемпионате мира 2021 года, заявил председатель Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков 19 января в прямом эфире "Первого канала".

Басков заявил, что сборная Беларуси по хоккею сыграет на чемпионате мира 2021 года
Фото hockey.by

"Мы очень уважаем труд спортсменов, умеем его ценить. Поэтому, наверное, не имеем морального права действовать, как наши оппоненты, забирая у спортсменов мечту, а у болельщиков — любимую команду. Тем более у нас сейчас молодая сборная. Возможно, кто-то в первый раз поедет на чемпионат мира", — сказал Басков.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в мае-июне в Минске и в Риге. Латвия на фоне событий, которые произошли в Беларуси после президентских выборов, выступила против проведения турнира в Беларуси. Европарламент призвал не проводить в Минске матчи ЧМ-2021. Такую же позицию публично высказали некоторые крупные политики и хоккейные чиновники как минимум семи из 16 стран-участниц.

Кроме того, от спонсирования ЧМ в Минске отказались чешский автопроизводитель Škoda, бренд мужской косметики Nivea Men, производитель моторных масел Liqui Moly (оба — Германия).

18 января совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишил Беларусь права проводить чемпионат в связи с "вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ". Подчеркивается, что ИИХФ провела "справедливую и беспристрастную" оценку ситуации с привлечением независимых экспертов и всех заинтересованных сторон, которые были опрошены на предмет возможности проведения ЧМ в условиях растущей политической нестабильности и COVID-19.

В конце декабря прошлого года стало известно, что дисциплинарная комиссия ИИХФ начала расследование в отношении главы Федерации хоккея Беларуси и члена исполкома Национального олимпийского комитета Дмитрия Баскова, оказавшемуся в центре скандала вокруг смерти минчанина Романа Бондаренко.

Ранее Латвия запретила Баскову въезд в страну.

В настоящее время ИИХФ обсуждает три варианта проведения чемпионата мира 2021 года: либо он будет только в Латвии, либо в Латвии и Братиславе, либо в Латвии и Дании.

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси по хоккею собирается участвовать в чемпионате мира 2021 года, заявил председатель Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков 19 января в прямом...
 
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