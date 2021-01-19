Зеленая сеть: в Беларуси переходят на электротранспорт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси утвердили программу развития электротранспорта. Проект рассчитан на пять лет. К этому времени доля электромобилей в стране должна вырасти до 30%, передает «МИР 24».

Чтобы белорусы активно пересаживались на зеленое авто, создадут необходимую инфраструктуру: экозаправки, льготы при покупке, также решат вопрос с утилизацией литий-ионных батарей. Кроме того, в Беларуси готовы к созданию отечественного электромобиля.

«Мы ориентируемся на Европу, особенно на Норвегию. У них уже 50% легкового транспорта – электромобили. Но они шли к этому 10 лет, тогда был лишь 1% сейчас 50%. Мы сейчас гораздо лучше начинаем. Стартовые площадки лучше. Есть и свои научные разработки. Выпускается и электробус наш. Он конкурентный. Продается за рубеж. И мы готовы при условии инвестиций на базе своих разработок создать полностью свой электромобиль», – сказал председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

По дорогам Беларуси сегодня ездит более полутора тысяч электромобилей. Отечественный автопром работает над созданием грузового электротранспорта.