Такой хоккей нам не нужен. Беларуси предлагают провести альтернативу ЧМ-2021 и оценили тех, кто его «украл»

Так, российский депутат Госдумы Виталий Милонов в своей обычной манере обрушился на IIHF.





передает МК. «Считаю, что ни одна уважающая страна теперь не должна принять этот турнир. Это будет воровством. У Беларуси украли чемпионат. Обычных людей, которые поддерживают Лукашенко или не поддерживают, наказали. Получается, что эти меньшинства из Евросоюза и Америки по сути дела используют спорт как рычаг давления. Свергните, убейте вашего руководителя, совершите революцию, тогда у вас снова будет спорт», — возмутился российский политик и предложил провести в Минске другое соревнование,МК.





«Думаю, мы должны сейчас экстренно собрать совещание Минспорта и предложить провести альтернативный международный турнир в Беларуси в даты чемпионата мира, чтобы наши друзья не остались без зрелища. И надо показать им такой хоккей, от которого у них все будет трещать…», — помечтал российский политик.





«А кто будет на чемпионате мира, еще не понятно, потому что это разбойничий чемпионат. Вот так воровать турниры – полная подлость, негодяйство и абсолютный хоккейный гомосексуализм», — уверен Виталий Милонов.

В Беларуси тоже предлагают провести альтернативный чемпионат

Представитель пропрезидентской РОО «Белая Русь» Петр Петровский сразу после известия об отмене ЧМ-2021 тоже предложил провести альтернативные соревнования и рассказал, кто бы мог на них приехать в Минск





Белта. По его мнению, виновны в срыве проведения ЧМ в Минске «радикальная оппозиция внутри страны и те политические мигранты, которые лоббировали данное решение». Он считает, что они «выступают теперь в лице белорусского общества как предатели национальных интересов, суверенитета и независимости страны», цитирует его госагентство





Тем не менее, Петр Петровский считает, что в Беларуси все готово для проведения хоккейного турнира. А значит надо его проводить. Пускай и не под эгидой IIHF.













«На мой взгляд хорошим выходом из ситуации была бы организация в Минске альтернативного, свободного ЧМ по хоккею в 2021 году параллельно с украденным. Россия и Казахстан могли бы в знак солидарности поучаствовать в нем вместо украденного. Беларусь следовало бы еще пригласить к участию в нем команды Кыргызстана и Армении, а также стран, входящих в ШОС и Сербии», — считает представитель «Белой Руси».

Впрочем спортивные эксперты смотрят на такие предложения со скепсисом.

«Идея проведение альтернативного турнира пусть очень заманчива для некоторых политиков, но вряд ли понравится хоккеистам сборной РФ. Играть против предлагаемых Петровским Кыргызстана (52-е место в рейтинге ИИХФ из общих 54-х), Армении (без рейтинга с 2010 года) и Сербии (30-е место) – такое российскую команду вряд ли устроит. Если говорить про ШОС, то половина членов организации даже не имеет хоккейных сборных – Индия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме них странами-участницами договора являются Россия (2-е место), Казахстан (16-е место), Кыргызстан и Китай (32-е место)», — пишет издание by.tribuna.com.



