|
В Барановичском районе посреди поля замерз мужчина
Источник материала: Навiны
Мужчину, который лежал в снегу посреди поля, обнаружила утром 17 января местная жительница и о случившемся сообщила в МЧС.
По данным
На санях, воспользоваться которыми предложила женщина, работники МЧС перевезли пострадавшего к своему транспорту и передали его прибывшим на место происшествия медикам. Однако спасти мужчину не удалось — через несколько часов он скончался от переохлаждения.
Известно, что погибший проживал в садовом товариществе «Монолит» рядом с деревней Полонка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину, который лежал в снегу посреди поля, обнаружила утром 17 января местная жительница и о случившемся сообщила в МЧС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)