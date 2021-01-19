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В Барановичском районе посреди поля замерз мужчина

19.01.2021 21:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мужчину, который лежал в снегу посреди поля, обнаружила утром 17 января местная жительница и о случившемся сообщила в МЧС.

 

В Барановичском районе посреди поля замерз мужчина
Фото носит иллюстративный характер. Фото: http: ru.gde-fon.com.

 

По данным vk.com/cpbelarus, когда спасатели прибыли на место, мужчина с явными признаками переохлаждения все еще лежал на заснеженной земле. Сельчанка, его обнаружившая, находилась там же.

На санях, воспользоваться которыми предложила женщина, работники МЧС перевезли пострадавшего к своему транспорту и передали его прибывшим на место происшествия медикам. Однако спасти мужчину не удалось — через несколько часов он скончался от переохлаждения.

Известно, что погибший проживал в садовом товариществе «Монолит» рядом с деревней Полонка.

 

 

 
 
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Мужчину, который лежал в снегу посреди поля, обнаружила утром 17 января местная жительница и о случившемся сообщила в МЧС.  
 
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