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В Беларуси продолжаются вечерние протесты

19.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси продолжаются вечерние протесты

  • 19.01.2021, 21:22
В Беларуси продолжаются вечерние протесты

Белорусы благодарят спонсоров ЧМ за поддержку в борьбе с узурпатором.

Микрорайон Шарики благодарит Белорусский фонд спортивной солидарности, Nivea, Шкоду, Тиссот, Liqui Moly за поддержку белорусского народа в борьбе с узурпатором.

На акцию протеста вышли жители Бобруйска.


Столичный Юго-Запад благодарит всех спонсоров за общую победу по отмене чемпионата мира по хоккею и проявляет солидарность с порталом tut.by.


Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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Белорусы благодарят спонсоров ЧМ за поддержку в борьбе с узурпатором.
 
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