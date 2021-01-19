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В Беларуси продолжаются вечерние протесты
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси продолжаются вечерние протесты
Белорусы благодарят спонсоров ЧМ за поддержку в борьбе с узурпатором.
Микрорайон Шарики благодарит Белорусский фонд спортивной солидарности, Nivea, Шкоду, Тиссот, Liqui Moly за поддержку белорусского народа в борьбе с узурпатором.
На акцию протеста вышли жители Бобруйска.
Столичный Юго-Запад благодарит всех спонсоров за общую победу по отмене чемпионата мира по хоккею и проявляет солидарность с порталом tut.by.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы благодарят спонсоров ЧМ за поддержку в борьбе с узурпатором.
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