Источник материала: Хартия'97

В январе 2021 года белорусы тратят рекордное количество электроэнергии 3 19.01.2021, 20:44

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Сильные морозы пришли в страну.

О том, что в январе 2021-го года в Беларуси в системе Минэнерго зафиксировано пиковое значение потребления мощности за последние 8 лет, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Самый большой пик потребления электроэнергии в Белэнерго зафиксировали в понедельник, 18 января, при среднесуточном морозе в -18,6 градусов. Такого, говорят в ведомстве, в Беларуси не бывало за последние восемь лет наблюдений.

Да и вообще, за последние 22 года это стало самым большим значением пикового потребления мощности.

- Ранее высокий показатель фиксировали только в 2006, 2012, 2013 годах, - прокомментировали в Минэнерго.

В ведомстве считают, что пиковая мощность потребления электроэнергии связана с низкими температурами.

При этом морозы не помещали работе систем Белэнерго: электростанции, теплосети и котельные, все оперативно-диспетчерские службы в этот пиковый период отработали устойчиво и без перебоев.

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