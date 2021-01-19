ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В январе 2021 года белорусы тратят рекордное количество электроэнергии

19.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В январе 2021 года белорусы тратят рекордное количество электроэнергии

3
  • 19.01.2021, 20:44
  • 1,148
В январе 2021 года белорусы тратят рекордное количество электроэнергии

Сильные морозы пришли в страну.

О том, что в январе 2021-го года в Беларуси в системе Минэнерго зафиксировано пиковое значение потребления мощности за последние 8 лет, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Самый большой пик потребления электроэнергии в Белэнерго зафиксировали в понедельник, 18 января, при среднесуточном морозе в -18,6 градусов. Такого, говорят в ведомстве, в Беларуси не бывало за последние восемь лет наблюдений.

Да и вообще, за последние 22 года это стало самым большим значением пикового потребления мощности.

- Ранее высокий показатель фиксировали только в 2006, 2012, 2013 годах, - прокомментировали в Минэнерго.

В ведомстве считают, что пиковая мощность потребления электроэнергии связана с низкими температурами.

При этом морозы не помещали работе систем Белэнерго: электростанции, теплосети и котельные, все оперативно-диспетчерские службы в этот пиковый период отработали устойчиво и без перебоев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Басков заявил, что сборная Беларуси по хоккею сыграет на чемпионате мира 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by