МИД Беларуси обвинил беглого силовика Игоря Макара в мошенничестве и опубликовал свою запись

Источник материала: Салiдарнасць

Обнародованные бывшим белорусским силовиком Игорем Макаром записи и его поездку в Киев прокомментировал по просьбе российских журналистов белорусский МИД, пишет TUT.BY .

Как комментирует белорусский МИД?

Официальный представитель ведомства Анатолий Глаз сообщил, что они давно знают о деятельности Макара и скептически относится к «возне» вокруг его высказываний.

— Так вот, знаком нам он потому, что действительно трижды обращался в наше Посольство в Литве летом 2020 года. И из этих обращений совершенно понятны все его мотивы. Но мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку.

Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла, — заявил Глаз.

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Что на записи?

МИД также обнародовал аудиозапись, как утверждается, встречи Игоря Макара с представителем посольства Беларуси в Литве. На ней два действующих лица: один из собеседников задает вопросы о том, какую информацию другой готов предоставить, также речь идет о сумме за нее. Один из собеседников называет второго по имени — Игорь.

— Если допустим… Если допустим… Эм… Если допустим мне отдают всю полностью информацию и, скажем так, что сделают так, как нужно… так как нужно… так как нужно… это… это примерно, ну… один, запятая, пять, два — примерно.

Если давать информацию постоянно и быть полезным… если быть полезным [говорит неразборчиво] очень не хотел бы нигде ни фиксировать абсолютно, то есть просто такие абсолютно нормальные отношения, Это уже как бы ну… — говорит голос, который, по версии МИД, принадлежит Макару.

— Ну вы понимаете, какую вы информацию можете нам дать. То есть вы даете нам информацию по людям, да, которые нам дают информацию из Минска, да, те, кто вас информируют, да? Вы про этих людей будете давать информацию нам? — отвечает собеседник.

— Про людей нет, потому что сдавать людей — это ну как…

— Хорошо. Вы дадите информацию тогда по…

— Я дам информацию полностью, что собирается делать, чтобы этого не было. [говорит неразборчиво] Значит, сделаю информацию, как это все куда, в какие СМИ пустить или не пускать вообще, делать просто по телефону там в Минске, скажут типа там [говорит неразборчиво].

— Ликвидация людей, вы говорите сейчас про возможных кандидатов в президенты, да?

— Не кандидатов, а…

— Ну сегодня?

— Были с кандидатами…

— Которые были именно…

— Не на этих выборах.

— Но по другим людям?

— Которые сейчас находятся в разных странах, кто-то помогает, кто-то пишет статьи [говорит неразборчиво].

Дальше собеседники договариваются о новой встрече в понедельник, 24 числа (это число пришлось в прошлом году на понедельник только в феврале и августе — прим. TUT.BY), где будут обсуждать вопрос уже более предметно.

Предположительно работник посольства спрашивает, о долларах или евро идет речь в обозначенной сумме «один, запятая, пять, два». «Евро» — отвечает собеседник, замечая, что доллары ему не интересны. Первый участник беседы также спрашивает, идет ли речь о миллионах, и получает ответ «да, конечно».

TUT.BY попросил Игоря Макара прокомментировать аудиозапись МИД Беларуси, однако на момент публикации материала мы не получили его ответ.

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