Медику, осужденному на 15 суток, дали отсрочку на лечение от COVID-19

Судья суда Первомайского района Минска Максим Трусевич признал врача «виновным» по статье 23.34 и присудил ему административный арест на 15 суток. Дело по 23.4 снова отправлено на доработку.





пишет belprauda.com Медику дали отсрочку на месяц – на время лечения от COVID-19,belprauda.com





Врача-невролога похитили неизвестные в штатском по дороге домой из поликлиники, куда доктор обращался по поводу своей болезни COVID-19.