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Медику, осужденному на 15 суток, дали отсрочку на лечение от COVID-19

19.01.2021 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руслану Бадамшину дали отсрочку в связи с подтверждённым ковид, сообщают Белые халаты.

Судья суда Первомайского района Минска Максим Трусевич признал врача «виновным» по статье 23.34 и присудил ему административный арест на 15 суток. Дело по 23.4 снова отправлено на доработку.

Медику дали отсрочку на месяц – на время лечения от COVID-19, пишет belprauda.com

Врача-невролога похитили неизвестные в штатском по дороге домой из поликлиники, куда доктор обращался по поводу своей болезни COVID-19.
 
Теги: Минск
 
 
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Руслану Бадамшину дали отсрочку в связи с подтверждённым ковид, сообщают Белые халаты.
 
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