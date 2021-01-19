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Кремль отчитался: У Путина нет никакого дворца в Геленджике

19.01.2021 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел новое расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы построенном для главы государства дворце под Геленджиком

Но подчеркнул, что у Владимира Путина нет такой недвижимости.

"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", - прокомментировал Песков изданию Daily storm соответствующую публикацию, пишет interfax.by
 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел новое расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы построенном для главы государства...
 
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