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Кремль отчитался: У Путина нет никакого дворца в Геленджике
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел новое расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы построенном для главы государства дворце под Геленджиком
Но подчеркнул, что у Владимира Путина нет такой недвижимости.
"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", - прокомментировал Песков изданию Daily storm соответствующую публикацию,
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел новое расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы построенном для главы государства...
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