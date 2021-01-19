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Погода в СНГ: в Азербайджан придет резкое похолодание, Беларусь сковали крещенские морозы

19.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крещенские морозы в центральной части России сменятся аномальным теплом. К концу недели станет на 10-12 градусов выше климатической нормы, сообщили в центре «Фобос». А пока в Москве столбики термометров показывают минус 14. На дорогах скользко. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Крещенская ночь в Беларуси была, как и полагается, с настоящими морозами. В Минске столбики термометров опустились до минус 22. Согласно народной примете, это обещает богатый урожай. А вот столичным таксистам такое похолодание уже приносит доход. В утренний час пик спрос на услуги вырос: стоимость поездки увеличилась почти вдвое.

Казахстан

Север, центр и восток Казахстана во власти Крещенских морозов. Из-за гололеда, тумана и метели в шести областях объявили штормовое предупреждение. Жителей Карагандинской и Восточно-Казахстанской спасатели предупредили о сильном ветре, порывами до 23 метров в секунду. Столбики термометров в этих регионах показывают минус 20. И только на юге не по-зимнему тепло. В Алматы до плюс шести и солнце. Из-за такой погоды в горных реках возможно повышение уровня воды. За ситуацией следят спасатели.

Азербайджан

В Баку плюс шесть и облачно. Но к вечеру синоптики обещают резкое похолодание. Температура воздуха упадет до минус двух. Пройдут дождь и снег. В столице и еще нескольких регионах такая погода продержится до 21 января. На западе страны поднимется метель, а на дорогах образуется гололед.



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Теги: Минск
 
 
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В центральной части России крещенские морозы сменятся аномальным теплом.
 
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