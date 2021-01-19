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Автодайджест

19.01.2021 22:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Опережая поток

Опережая поток, оказался в неуправляемом заносе. Авария с участием БМВ на столичном проспекте Дзержинского попала в объектив регистратора. ДТП случилось на путепроводе. При перестроении автомобиль занесло, в результате чего БМВ врезался в отбойник. По данным ГАИ, в аварии пострадала 18-летняя девушка-пассажир, которая находилась на переднем сиденье, она была госпитализирована.

Не заметил трамвай?

Причиной остановки трамвайного движения в центре Минска этим утром стала авария на улице Якуба Коласа. ДТП попало в объектив регистратора. Водитель легковушки своевременно не обратил внимание на остановившийся транспорт и врезался в него. Как итог - многие минчане опоздали на работу. Движение трамваев было восстановлено спустя полчаса.

Поездка завершена

Не учел дорожные и погодные условия – в Круглянском районе автомобиль такси оказался в кювете. Авария случилась накануне вечером, в ГАИ сообщили, что водитель «рено» выбрал небезопасную скорость. В результате ДТП пострадал 23-летний пассажир, который ехал на заднем сиденье. С травмами он был госпитализирован, пострадавший не был пристегнут.

Травма на дороге

Дорожная милиция проводит проверку по факту наезда на пешехода в Гродно. Инцидент случился на улице Врублевского. Из-за невнимательности водитель такси за рулем «шкоды» сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшей была оказана помощь.


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Опережая поток Опережая поток, оказался в неуправляемом заносе. Авария с участием БМВ на столичном проспекте Дзержинского попала в объектив регистратора. ДТП...
 
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