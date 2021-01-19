Вслед за Путиным: появились кадры, как Лукашенко окунулся в прорубь

Источник материала: Onliner

Телеграм-канал « Пул Первого » этим вечером опубликовал несколько видео с Александром Лукашенко. На записи он колет дрова, пьет воду из родника, а затем, выйдя из бани в одной рубахе, окунается в прорубь — как и Путин, который сегодня также исполнил крещенский ритуал.

Во всех делах Лукашенко сопровождал его питомец — белый шпиц.

По информации канала, прорубь, как и «любимая баня» Лукашенко, для которой он рубил дрова сегодня вечером, находятся где-то в лесу. Где именно, конечно, неизвестно.