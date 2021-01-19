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Вслед за Путиным: появились кадры, как Лукашенко окунулся в прорубь
Источник материала: Onliner
Телеграм-канал «
Во всех делах Лукашенко сопровождал его питомец — белый шпиц.
По информации канала, прорубь, как и «любимая баня» Лукашенко, для которой он рубил дрова сегодня вечером, находятся где-то в лесу. Где именно, конечно, неизвестно.
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Телеграм-канал «Пул Первого» этим вечером опубликовал несколько видео с Александром Лукашенко. На записи он колет дрова, пьет воду из родника, а затем, выйдя из...
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