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Bild: Первая немецкая компания отказалась от «Северного потока-2»

20.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Bild: Первая немецкая компания отказалась от «Северного потока-2»

  • 19.01.2021, 23:23
  • 2,965
Bild: Первая немецкая компания отказалась от «Северного потока-2»

Сегодня США ввели новые санкции против российского газопровода.

Немецкое издание Bild сообщило об отказе компании Bilfinger SE строить газопровод "Северный поток - 2". Отмечается, что это первая немецкая компания, которая вышла из участия в проекте.

Bild ссылается на электронную переписку представителей компании, которая попала в распоряжении журналистов. Согласно ей, в Bilfinger SE приняли решение расторгнуть договоры с "Северным потоком - 2" из-за опасений американских санкций, о чём уведомили власти США еще на прошлой неделе.

Немецкое СМИ отмечает, что у Bilfinger SE было несколько контрактов с "Северным потоком - 2": в частности, договор на 15 миллионов евро на разработку систем безопасности для газопровода.

Ранее США ввели санкции против участника "Северного потока - 2" российского трубоукладчика "Фортуна", который в декабре помог возобновить строительство газопровода в водах Германии. До этого работы не велись почти год – из-за угрозы санкций. Также США ввели ограничительные меры в отношении компании-владельца трубоукладчика "КВТ-Рус", компании "Рустанкер" и судов Sierra и "Максим Горький", участвующих в строительстве.

В свою очередь во вторник "Газпром" предупредил инвесторов о возможности заморозки проекта. За день до этого Германия приостановила разрешение на строительство трубопровода в своих территориальных водах в связи с жалобами местных экологов.

В 2019 году администрация президента США Дональда Трампа постановила заморозить активы и ограничить выдачу виз для компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2". В декабре прошлого года Конгресс США принял оборонный бюджет на 2021-й год, в котором есть пункты о штрафных мерах за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в проекте.

Администрация Трампа неоднократно критиковала ФРГ и другие европейские страны за то, что они рассчитывают на поставки углеводородов из России и тем самым способствуют расширению политического влияния Москвы. Российские власти в ответ называют "Северный поток – 2" исключительно экономическим проектом, обвиняя США в политическом давлении на бизнес.

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