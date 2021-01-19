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Белорусы США начали амбициозное бело-красно-белое путешествие

20.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы США начали амбициозное бело-красно-белое путешествие

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  • 19.01.2021, 23:14
  • 2,570
Белорусы США начали амбициозное бело-красно-белое путешествие
Фото: LiveFeedNow

Белорусы США начали кругосветное путешествие нашего флага.

Началась поездка на западном побережье США. Белорусы Орегона передали флаг белорусам Калифорнии. Но главная цель – кругосветное путешествие, передает «Белсат».

«Этим летом миллионы белорусов по всему миру вновь объединились под нашим национальными символами. Три простые буквы – БЧБ – теперь значат больше, чем тысячи слов, объединяя и вдохновляя белорусов по всему миру. Белорусы США решили увековечить этот момент в истории, и начали кругосветное путешествие нашего флага», – говорят создатели фильма.

Вместе с флагом путешествует и альбом, где те, кто принимает флаг, пишет пожелания белорусам по всему миру и в самой Беларуси. Флаг и книгу передают представители сообщества разных городов и стран.

«Путешествие БЧБ продолжается от белоруса до белоруса. Жыве Беларусь», – восклицают организаторы путешествия.

Следить за путешествием можно здесь.

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