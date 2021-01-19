﻿ Трамп распорядился поставить памятники Уолту Диснею и Стиву Джобсу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трамп распорядился поставить памятники Уолту Диснею и Стиву Джобсу

20.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Трамп распорядился поставить памятники Уолту Диснею и Стиву Джобсу

5
  • 19.01.2021, 22:26
  • 2,924
Трамп распорядился поставить памятники Уолту Диснею и Стиву Джобсу
фото: AP / Evan Vucci

Президент США подписал указ о создании «Сада национальных героев».

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании «Сада национальных героев», где будут размещены скульптуры выдающихся американских деятелей. Текст указа размещен на официальном сайте Белого дома.

Среди национальных героев, обозначенных в акте, оказались как отцы-основатели и видные политики США, так и деятели культуры и предприниматели, в том числе режиссер-мультипликатор Уолт Дисней, певец Фрэнк Синатра, певица Уитни Хьюстон, председатель совета директоров Apple Стив Джобс и др.

«За последние годы вера в величие и доброту Америки подвергалась нападкам по всей стране со стороны опасных антиамериканских экстремистов, которые стремятся разрушить институты и самобытность нашей страны», — пояснил Трамп в указе. По утверждению президента, «Сад национальных героев — это ответ Америки на эту опрометчивую попытку опорочить наших выдающихся деятелей, национальные ценности и весь образ жизни».

О создании такого парка президент Соединенных Штатов заявил в июле прошлого года, выступая у мемориала на горе Рашмор в Южной Дакоте. Тогда же он пообещал подписать соответствующий указ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США подписал указ о создании «Сада национальных героев».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси зафиксировано рекордное за восемь лет потребление электричества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by