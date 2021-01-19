Источник материала: Хартия'97

Трамп распорядился поставить памятники Уолту Диснею и Стиву Джобсу 5 19.01.2021, 22:26

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фото: AP / Evan Vucci

Президент США подписал указ о создании «Сада национальных героев».

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании «Сада национальных героев», где будут размещены скульптуры выдающихся американских деятелей. Текст указа размещен на официальном сайте Белого дома.

Среди национальных героев, обозначенных в акте, оказались как отцы-основатели и видные политики США, так и деятели культуры и предприниматели, в том числе режиссер-мультипликатор Уолт Дисней, певец Фрэнк Синатра, певица Уитни Хьюстон, председатель совета директоров Apple Стив Джобс и др.

«За последние годы вера в величие и доброту Америки подвергалась нападкам по всей стране со стороны опасных антиамериканских экстремистов, которые стремятся разрушить институты и самобытность нашей страны», — пояснил Трамп в указе. По утверждению президента, «Сад национальных героев — это ответ Америки на эту опрометчивую попытку опорочить наших выдающихся деятелей, национальные ценности и весь образ жизни».

О создании такого парка президент Соединенных Штатов заявил в июле прошлого года, выступая у мемориала на горе Рашмор в Южной Дакоте. Тогда же он пообещал подписать соответствующий указ.

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