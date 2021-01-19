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Из России стали выводить в два раза больше денег

20.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Из России стали выводить в два раза больше денег

  • 19.01.2021, 22:07
  • 2,907
Из России стали выводить в два раза больше денег

Об этом сообщил Банк России.

Из России стали выводить в два раза больше денег — чистый отток капитала в 2020 году составил 47,8 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2019-м показатель был на уровне 22,1 миллиарда долларов. Об этом сообщается в материалах, опубликованных Банком России.

В регуляторе пояснили, что в 2019 году российский частный сектор активно наращивал иностранные активы. В 2020-м, напротив, он сокращал внешние обязательства, уменьшая свою задолженность перед нерезидентами. Международные резервы России сократились на 13,8 миллиарда долларов. Основной причиной стали продажи иностранной валюты, осуществляемой Центробанком в рамках бюджетного правила, а также погашения суверенного внешнего долга.

Общий объем иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании за 2020 год рухнул почти в 20 раз. Если в 2019 году они составляли 28,9 миллиарда долларов, то в 2020-м сжались до 1,4 миллиарда.

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Теги: Курсы валют
 
 
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