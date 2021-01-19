ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-силовик из Беларуси дал в Киеве показания по делу об убийстве Шеремета

20.01.2021 06:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Экс-силовик из Беларуси дал в Киеве показания по делу об убийстве Шеремета
Цветы и портрет убитого журналиста Павла Шеремета
Белорусский оппозиционный активист и бывший сотрудник антитеррористического спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар дал показания украинским следователям о причастности спецслужб Беларуси к убийству журналиста Павла Шеремета в Киеве. Об этом во вторник, 19 января, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Национальная полиция Украины отметила, что допросила мужчину в статусе свидетеля, который передал аудиозаписи с разговором, имеющим отношение к убийству журналиста. Стражи порядка обеспечивали охрану жизни и здоровья свидетеля во время его пребывания на украинской территории, добавили в ведомстве.

Полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу. Полиция подготовила запрос о международной правовой помощи на проведение следственных действий в странах, связанных с этой записью. Запрос передан генеральному прокурору для согласования.

МИД Беларуси называет Макара мошенником


МИД Беларуси в этот же день заявил, что готов предоставить Киеву доказательства мошенничества человека, обнародовавшего аудиозапись с вероятным обсуждением убийства журналиста Шеремета. В подтверждение своих слов белорусская сторона опубликовала аудиозапись, на которой мужчина с голосом, похожим на голос Игоря Макара, предлагает работнику белорусского посольства в Литве передать некую информацию за вознаграждение. Сам активист подтвердил подлинность этой аудиозаписи в интервью Telegram-каналу Степана Путило и назвал ее спланированной провокацией.

Расследование: Лукашенко мог планировать политические убийства критиков


Европейское издание EUobserver 4 января, опубликовало 24-минутную запись, полученную от Макара. Из нее следует, что правящий в Беларуси Александр Лукашенко мог планировать убийства некоторых белорусских политических эмигрантов в Европе.

По данным издания, речь шла о бывшем сотруднике центрального аппарата главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеславе Дудкине, бывшем начальнике столичного СИЗО № 1 Олеге Алкаеве и бывшем командире 5-й отдельной бригады спецназа полковнике Владимире Бородаче, а также журналисте Павле Шеремете, который погиб летом 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве. По версии EUobserver, запись была сделана в апреле 2012 года, а голоса на ней принадлежат Вадиму Зайцеву (на тот момент - председателю Комитета госбезопасности Беларуси. - Ред.) и представителям подразделения спецназа "Альфа".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацполиция Украины допросила в Киеве бывшего сотрудника белорусского спецподразделения "Алмаз" Игоря Макара. Он обнародовал аудиозапись с вероятным обсуждением...
 
Новости дня
Новости разные
 
США признали геноцид уйгуров в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by