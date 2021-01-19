Источник материала: UDF

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США признали геноцид уйгуров в Китае США признали репрессии против мусульман-уйгуров в Китае геноцидом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря Штатов Майка Помпео.Отмечается, что решение принято напоследок перед уходом администрации президента США Дональда Трампа: 20 января ее сменит избранный президент страны Джо Байден. Высокопоставленные источники Reuters рассказали, что Помпео ознакомился с «исчерпывающей документацией о политике и злоупотреблениях [Китая] в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».В администрации Штатов уверяют, что «геноцид» продолжается как минимум с 2017-го и китайские власти систематически «уничтожают» уйгуров. Reuters пишет, что этот шаг осложнит и без того напряженные отношения между Пекином и США.В июле 2020-го стало известно, что государственные документы Синьцзян-Уйгурской автономии свидетельствуют о намерении властей Китая стерилизовать тысячи уйгурских женщин. По данным бюджета двух населенных пунктов, которые изучило издание Foreign Policy, государство выделило деньги на стерилизацию 14,8 тысячи женщин в городе и чуть более 8 тысяч в провинции, а также установку 5,9 тысячи контрацептивных маточных спиралей. Эти меры — часть комплексного подхода китайских властей к уйгурскому меньшинству, которые вызывают осуждение в ряде западных стран.