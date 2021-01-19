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США признали геноцид уйгуров в Китае

20.01.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

США признали геноцид уйгуров в Китае
Фото: Lucy Nicholson / Reuters
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря Штатов Майка Помпео.

Отмечается, что решение принято напоследок перед уходом администрации президента США Дональда Трампа: 20 января ее сменит избранный президент страны Джо Байден. Высокопоставленные источники Reuters рассказали, что Помпео ознакомился с «исчерпывающей документацией о политике и злоупотреблениях [Китая] в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

В администрации Штатов уверяют, что «геноцид» продолжается как минимум с 2017-го и китайские власти систематически «уничтожают» уйгуров. Reuters пишет, что этот шаг осложнит и без того напряженные отношения между Пекином и США.

В июле 2020-го стало известно, что государственные документы Синьцзян-Уйгурской автономии свидетельствуют о намерении властей Китая стерилизовать тысячи уйгурских женщин. По данным бюджета двух населенных пунктов, которые изучило издание Foreign Policy, государство выделило деньги на стерилизацию 14,8 тысячи женщин в городе и чуть более 8 тысяч в провинции, а также установку 5,9 тысячи контрацептивных маточных спиралей. Эти меры — часть комплексного подхода китайских властей к уйгурскому меньшинству, которые вызывают осуждение в ряде западных стран.
 
 
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США признали репрессии против мусульман-уйгуров в Китае геноцидом.
 
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