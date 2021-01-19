Пассажиропоток в национальном аэропорту Минск в 2020 году упал на 62%

Национальный аэропорт Минск в 2020 году обслужил 1 млн 939,2 тыс. пассажиров против 5 млн 101,7 тыс. человек годом ранее. Таким образом, в истекшем году на фоне пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений пассажиропоток сократился на 3 млн 162, 6 тыс. человек или на 62%, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.





"Действительно, 2020 год оказался непростым. Если по итогам 2019 года минский аэропорт впервые перешагнул отметку в 5 млн обслуженных пассажиров, и вошел, тем самым, в новую категорию по пассажирскому трафику, то уже по итоговым данным 2020 года наблюдается совсем иная картина. Всего почти 2 млн — таков пассажиропоток за этот год. Это вернуло нас к объемам 2012 года — тогда наш аэропорт обслужил чуть более 1 млн 820 тыс человек. В начале 2020-го мы наблюдали достаточно динамичный рост числа обслуженных пассажиров и рейсов — порядка 20% и 7% соответственно. Однако затем произошло то, что произошло", — прокомментировал генеральный директор РУП "Национальный аэропорт Минск" Вячеслав Хоронеко.

Количество самолетовылетов в 2020 году сократилось на 53,2% по отношению к 2019 году и составило 13.292. Наименьшее число обслуженных рейсов за сутки в аэропорту было зафиксировано 16 апреля — всего четыре авиарейса.

Максимальная нагрузка по количеству обслуженных пассажиров пришлась на 4 января 2020 года, когда услугами минского аэропорта воспользовались 15.936 пассажиров в сутки. Наименьшее количество обслуженных пассажиров пришлось на 21 апреля — 162 человека (в этот же день в 2019 году было обслужено 12.449 человек).

Самыми популярными направлениями у пассажиров аэропорта в 2020 году были Киев, Стамбул, Амстердам, Париж и Варшава.