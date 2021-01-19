На улице Орловской Land Rover въехал в троллейбус. Водитель погиб

Источник материала: Onliner

По предварительной информации столичной ГАИ, сегодня около 8 часов вечера 35-летний водитель Land Rover, двигаясь со стороны ул. Нововиленской в направлении Старовиленского тракта, совершил наезд на троллейбус. В этот момент он стоял на остановке, где высаживал пассажиров.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. По предположению медиков, он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Во время реанимационных действий мужчина скончался.





В настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску.