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На улице Орловской Land Rover въехал в троллейбус. Водитель погиб

20.01.2021 06:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По предварительной информации столичной ГАИ, сегодня около 8 часов вечера 35-летний водитель Land Rover, двигаясь со стороны ул. Нововиленской в направлении Старовиленского тракта, совершил наезд на троллейбус. В этот момент он стоял на остановке, где высаживал пассажиров.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. По предположению медиков, он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Во время реанимационных действий мужчина скончался.

На улице Орловской Land Rover въехал в троллейбус. Водитель погиб

В настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации столичной ГАИ, сегодня около 8 часов вечера 35-летний водитель Land Rover, двигаясь со стороны ул. Нововиленской в направлении...
 
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