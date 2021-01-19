В Беларуси зафиксировано рекордное за восемь лет потребление электричества

Рекорд потребления электрической мощности за последние 8 лет был зафиксирован в Беларуси в понедельник на фоне усиления морозов, сообщили в Белэнерго.

18 января среднесуточная температура составила -18,6 градуса. Потребление электричества было еще и одним из самых больших значений за последние 22 года. Более высокий показатель фиксировали только в 2006, 2012 и 2013 годах, сообщили в ведомстве.

По данным «Белэнерго», 18 января суточное потребление мощности достигло 6,27 тыс. МВт. В 2020 году пиковое потребление составляло 5,98 тыс. МВт, в 2019 году - почти 5,97 тыс. МВт..

В ведомстве сообщили о бесперебойном электроснабжении белорусов.

В этот же день, 18 января, Беларусь предоставила резерв мощности Украине для обеспечения устойчивой работы энергосистемы во время неблагоприятных погодных условий.