В Беларусь идет резкое потепление

Ночью местами температура опустится до -25 -26°С, днем в отдельных районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед. Но уже 21 января днем в Беларусь начнется оттепель.

20 января местами пройдет снег, возможен дождь, местами гололед. Днем от +1°С по юго-западу до -13°С по северо-востоку страны.

В четверг, 21 января, ночью на большей части территории осадки, днем местами, преимущественно по северу-востоку страны, пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами прогнозируется туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью от 0..+1°С по юго-западу до -14..-15°С по востоку страны, днем -2..+4°С, сообщает Белгидромет.

22 января будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, слабый гололед. Температура ночью -5..+1°С, днем -1..+6°С.