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Белорусам предложат без очереди получать жилье в малых городах и селах

20.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нуждающимся в улучшении жилищных условий белорусам предложат без очереди получать квартиры в малых городах и селах.

"Планируется предлагать гражданам, которые недавно были приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и которым предстоит в областном центре стоять в очереди еще годы, улучшить свои жилищные условия без очереди в малых и сельских населенных пунктах, численность жителей которых не превышает 20 тысяч человек. При этом их право на получение государственной поддержки будет сохранено в обязательном порядке", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе белорусского правительства во вторник. 

По мнению министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича, это остановит рост нуждающихся в улучшении жилищных условий, находящихся на учете 10 и более лет. Кроме того, он обратил внимание, что политика по поддержке государством многодетных семей в части направления их на строительство жилья в течение года будет продолжена, пишет interfax.by

"Установление моратория на выделение гражданам земельных участков под строительство индивидуального жилья без наличия инженерно-транспортной инфраструктуры поможет решить проблему массовых долгостроев в кварталах частной жилой застройки. Одним из направлений жилищной политики будет являться развитие городов-спутников и принцип "обратной миграции" населения в малые и средние города. Причина – чем крупнее город, тем больше в нем очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе многодетных семей", – отметил Пархамович.

Министр рассказал, что все новое жилье в Беларуси будет энергоэффективным. Ввод в эксплуатацию многоквартирных электродомов составит не менее 30% от общего объема введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году. Пархамович пообещал также уделять пристальное внимание ценам на жилье. Средняя стоимость одного квадратного метра, строящегося с государственной поддержкой (без учета индивидуальных застройщиков), не превысит средней заработной платы по стране. "К слову, заданный параметр выдерживается последние 4 года. В результате, уровень обеспеченности населения жильем в 2025 году составит не менее 28,5 кв. метров на человека", - прогнозирует министр.
 
 
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Нуждающимся в улучшении жилищных условий белорусам предложат без очереди получать квартиры в малых городах и селах.
 
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