Яковлевский: «Мы - заложники! О чем говорить, если люди по двору не могут спокойно ходить!»

«Мы особо не паримся. Пройдет — пройдет, не пройдет — не пройдет… Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить», — такими словами несколько недель назад Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде комментировал ситуацию о возможном отмене Чемпионата мира по хоккею в Минске.





Вчера вечером стало известно, что Международная федерация хоккея приняла решение — в Минске ЧМ не проводить «с учетом растущих проблем с безопасностью, связанных как с политическими волнениями в стране, так и с COVID-19».





О возможной реакции на решение МФХ со стороны главного хоккеиста страны «Сильные Новости» поговорили с известным международным политическим обозревателем Романом Яковлевским.





— Понятно, что ЧМ по хоккею отобрали не у Беларуси, а у Лукашенко. Как вы думаете, для него это серьезный удар, ведь не так давно в интервью российскому телевидению он сказал, что «особо не парится»?





— Принимать за истину все, что он говорит, я бы не советовал. Конечно, говоря его терминологией, он «парится». Для Лукашенко это психологически очень сильный удар, как бы он не бахвалился и не делал вид, что ему все равно. Нет, не все равно. Когда упрекают хоккейную федерацию, что спорт вне политики, это так, но это не касается сегодняшней Беларуси. Более того, августовские события стимулировали создание Фонда спортивной солидарности, чего раньше никогда не было. Мы знаем, что под репрессии попали много спортсменов, которые открыто высказали свою гражданскую позицию. Даже девушек не пожалели! Так что говорить, что хоккей и спорт вообще вне политики, не приходится. А когда спорт был вне политики? В советское время что ли?





— Можно вспомнить бойкот московской Олимпиады 1980 года…





— Да, но тут особый случай. Беларусь под катком репрессий. Каждый имеет право на свою точку зрения, но не имеет права на насилие. Спортсмены выступили против насилия со стороны неких зашифрованных людей в масках и впору говорить о бандитизме. Последовала ответная реакция — ЧМ в Минске не будет. Как тут власти «не париться»!





— Примечательна реакция на решение Международной федерации хоккея со стороны некоторых российских функционеров, назвавших отмену ЧМ в Минске «ударом по России».





— Если воспринимать Россию, а точнее Кремль, как главного спонсора Лукашенко, то в этом смысле да, это удар и по Кремлю. Хотя, помнится, глава российской федерации хоккея Владислав Третьяк даже высказывал мысль переноса чемпионата из Минска в Санкт-Петербург.





— Но плечо подставить не удалось — Россия сама попала под спортивные санкции и ей на несколько лет запретили принимать крупные международные турниры.





— Совершенно верно. Так что если отмена ЧМ в Минске — удар по России, то это удар по спонсору режима Лукашенко.





— Один провластный телеграм-канал высказал мысль, что ЧМ в Минске был последним сдерживающим фактором репрессий, а теперь его нет, а потому каток репрессий остался без тормозов. На мой взгляд, в первые дни после президентских выборов власть продемонстрировала полное отсутствие тормозов. А тут еще и ЧМ отобрали! Чем не повод ожесточиться и вновь пройтись катком по противникам?





— Да, скорее всего так и будет. Лукашенко эта ситуация может, выражусь так, возбудить. Мы все в роли заложников. О чем говорить, если люди по двору не могут спокойно ходить!





— Вероятно, в ближайшее время мы узнаем реакцию человека, который «не парится».





— Эта реакция может выразиться в до боли знакомых репрессиях. Думаю, обращение белорусской стороны в Интерпол для объявления Павла Латушко в международный розыск — это уже часть реакции. На мой взгляд, это демонстрация бессилия власти.





— Но ведь сам факт отмены ЧМ в Минске привлечет внимание к ситуации в Беларуси сотен миллионов простых болельщиков из других стран, которые политикой не интересуется, да и вообще не знают, где эта Беларусь находится?



