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Смешно, но невесело. Лукашенко показал пример: лично колол дрова
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко потребовал от чиновников использовать низкокачественную древесину
Александр Лукашенко 19 января провел совещание заместителем премьер-министра Александром Субботиным и министра лесного хозяйства Виталием Дрожжой. Обсуждали лесное хозяйство,
Александр Лукашенко потребовал от чиновников использовать низкокачественную древесину для отопления агрогородков, деревень и городов, а не продавать за границу, сообщает его пресс-служба.
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Александр Лукашенко потребовал от чиновников использовать низкокачественную древесину
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