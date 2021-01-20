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Но Орловской Land Rover влетел в стоящий на остановке троллейбус - водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Внедорожник врезался в троллейбус в Минске, водитель погиб. Об этом
Авария произошла 19 января, около 20.20, на улице Орловской. По предварительной информации, 35-летний водитель Land Rover двигался со стороны улицы Нововиленской в направлении Старовиленского тракта. Около дома № 53 он врезался в троллейбус, который стоял на остановочном пункте.
— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. По предположению медиков, он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Во время проведения реанимационных мероприятий мужчина умер, — проинформировали в ГАИ.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ.
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По предположению медиков, мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения.
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