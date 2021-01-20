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Но Орловской Land Rover влетел в стоящий на остановке троллейбус - водитель погиб

20.01.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Внедорожник врезался в троллейбус в Минске, водитель погиб. Об этом сообщили в столичной ГАИ.


Авария произошла 19 января, около 20.20, на улице Орловской. По предварительной информации, 35-летний водитель Land Rover двигался со стороны улицы Нововиленской в направлении Старовиленского тракта. Около дома № 53 он врезался в троллейбус, который стоял на остановочном пункте.

— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. По предположению медиков, он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Во время проведения реанимационных мероприятий мужчина умер, — проинформировали в ГАИ.


Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ.

 
Теги: Минск
 
 
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По предположению медиков, мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения.
 
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