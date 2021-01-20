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Должен встретиться с Тихановской и наказать «кошельки» Лукашенко: авторитетное американское СМИ опубликовало призыв к Байдену

20.01.2021 06:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Избранный президент США Джо Байден должен встретиться с лидером беларуской оппозиции Светланой Тихановской. К этому призвал профессор Стэндфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол, материал которого опубликовало авторитетное американское издание Foreign Affairs.

Ранее встретиться с Тихановской Байдену предложила редакция крупнейшей газеты столицы США The Washington Post. Вскоре после этого Светлана подтвердила, что получила приглашение от Джо Байдена на встречу. Когда и в каком формате она может состояться, не сообщалось.

В свежем тексте на Foreign Affair Майкл Макфол пишет, что встреча Байдена и Тихановской нужна, чтобы четко показать, что с новым президентом Соединенные Штаты не будут выстраивать отношений с Лукашенко. Ученый убежден, что администрации Байдена следует наказать всех, кто продолжает издеваться над мирными демонстрантами в Беларуси, а также экономических игроков, которые поддерживают эти преступления и извлекают из них выгоду.

Причем действовать американскому лидеру, по мнению Майкла Макфола, нужно неожиданно для Лукашенко — то есть сфокусироваться необходимо не на беларуских судьях и на низшем звене сотрудников силовых структур, а на тех, у кого есть настоящая власть над процессами в Беларуси.

Напомним, 28 декабря 2020-го Дональд Трамп подписал «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси». В течение 90 дней с момента принятия документа министру финансов США, госсекретарю и главе разведки поручено подготовить доклад об имуществе Лукашенко. В нем будет содержаться информация о банковских счетах, инвестициях и других бизнес-интересах Лукашенко и членов его семьи.

 
 
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Избранный президент США Джо Байден должен встретиться с лидером беларуской оппозиции Светланой Тихановской. К этому призвал профессор Стэндфордского...
 
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