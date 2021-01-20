Источник материала: UDF



Фото: Алина Воробьева, nat-geo.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Морозы ослабнут с четверга Прогноз погоды по Беларусь на 20-22 января.

Передаёт20 января ночью республика в основном останется в холодной воздушной массе, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами по республике пройдет небольшой снег. Днем преимущественно по западной половине ожидаются осадки (снег, мокрый снег, возможен дождь), местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -15..-21°С, местами при прояснениях воздух будет охлаждаться до -22..-26°С, в крайних юго-западных районах -9..-14°С; днем от +1°С по юго-западу до -13°С по северо-востоку страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.Дальнейшее ослабление морозов.21 января погоду в стране обусловит атмосферный фронт, смещающийся в северо-восточном направлении, вслед за которым на территорию Беларуси начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью на большей части территории осадки, днем местами, преимущественно по северо-восточной половине страны, пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами прогнозируется туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью от 0..+1°С по юго-западу до -14..-15°С по востоку страны, днем -2..+4°С.22 января сохранится влияние теплой воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем -1..+6°С.