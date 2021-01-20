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Диалектика госТВ: оппоненты насквозь продажны, но мы за народное единство

20.01.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Диалектика госТВ: оппоненты насквозь продажны, но мы за народное единство
UDF приводит главные выводы из исследования Sense Analytics.

На неделе основной задачей госканалов было изобличение «продажности и аморальности» оппозиции. В первую очередь, речь о семидневном цикле сюжетов «Ложь беглых» Игоря Тура. Этот цикл не только стал основой новостей на ОНТ, но и транслировался в сжатом пересказе на остальных каналах.

Общая доля идеологических сюжетов составила 79%. Персоналистский нарратив на госТВ проявлялся не только в постоянном восхвалении Александра Лукашенко, но и в напоминании об интервью каналу «Россия 1» и его популярности. Кроме того, телеканалы занялись похвалой самих себя после вручения нескольким ведущим государственных наград.

Восхваление предстоящего Всебелорусского собрания было важной частью эфира. Его именовали «народным вече», «важнейшим общественно-политическим событием», «форумом, имеющим эпохальное значение для белорусской государственности» и т.п.

Еще одной темой оставался чемпионат мира по хоккею. В попытке его срыва обвинялись «определенные силы», которые давят на Международную федерацию хоккея и придают соревнованию политическую окраску.

Изобличения «продажности и аморальности» оппозиции ознаменовали переход от поиска глубинного смысла происходящего в геополитической борьбе, реставрации фашизма или войне за историческую память к меркантильности политических противников. Атаки на оппонентов власти и негосударственные СМИ ничуть не помешали рассуждениям о народном единстве.

Реформизм проявился в описании новаций административного законодательства. Прямо признавалось различие подходов ― в политической сфере ответственность за символику и протестные акции возрастает, в остальных случаях делается ставка на профилактику. Существенных проявлений плюрализма не было зафиксировано.

Полный текст исследования читайте на Media IQ.
 
Теги: Новости
 
 
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Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси за неделю 11.01.2021 –17.01.2021.
 
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