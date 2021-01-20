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Правозащитники: 15 человек были репрессированы 19 января

20.01.2021 07:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 19 января в Беларуси не менее 15 человек наказаны штрафами или административными арестами в связи с протестной активностью.

Правозащитники: 15 человек были репрессированы 19 января

Наиболее распространенная статья КоАП по рассмотренным судами делам — 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

В частности, три человека оштрафованы на сумму от 25 (725 рублей) до 30 базовых величин (870 рублей), 12 человек получили арест от 10 до 20 суток.

Среди этих административных дел пять касались вывешенных на балконах и лоджиях бело-красно-белых флагов. По данным правозащитников, поводом для возбуждения одного из дел стали висевшие в комнате и видимые через окно красно-белые шторы.

Одно из административных дел было прекращено в связи с недоказанностью вины его фигурантов — суд Первомайского района Витебска признал невиновными Татьяну Северинец (мать политзаключенного Павла Северинца) и Елену Коснову. Как сообщалось, они вместе с еще четырьмя пенсионерками были задержаны 13 января в пригородном лесу во время занятия скандинавской ходьбой. Судья Вероника Борисова извинилась перед задержанными, отмечают правозащитники.

«Весне» также известно о нескольких задержаниях, состоявшихся 19 января. Так, в Лиде (Гродненская область) задержана медик Анна Коско. Известно о задержании в центре Минска нескольких женщин, которые гуляли с красно-белыми зонтами.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 19 января в Беларуси не менее 15 человек наказаны штрафами или административными арестами в связи...
 
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