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В прощальной речи Трамп ни разу не назвал по имени Джо Байдена
Источник материала: Навiны
Администрация Белого дома опубликовала прощальное обращение 45-го президента Дональда Трампа.
Основной упор, пишет
«Самая большая опасность — ...потеря уверенности в себе, потеря уверенности в нашем национальном величии. Ни одна нация не сможет процветать, если она потеряет веру в собственные ценности, историю и героев — ведь они являются источниками нашего единства и нашей жизнеспособности», — говорится в заявлении Трампа.
«Мы являемся, и всегда должны быть землей надежды, света и славы для всего мира», — подчеркнул президент, говоря о величии Америки.
Перечисляя успехи, которых добилась его администрация, Трамп заявил, что «прежде всего, мы подтвердили священную идею о том, что в Америке правительство отвечает перед людьми. Мы возродили идею о том, что в Америке никого не забывают, потому что каждый имеет значение и у каждого есть право голоса».
«Мы восстановили американскую мощь дома и американское лидерство за рубежом. Мы построили величайшую экономику в истории мира. Мы оживили наши союзы и сплотили народы мира, чтобы противостоять Китаю... В результате нашей смелой дипломатической политики... мы достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке».
Трамп заявил, что его действия приблизили появление «нового Ближнего Востока» и подчеркнул свою роль в возвращении американских солдат домой.
«Я особенно горжусь тем, что являюсь первым президентом за несколько десятилетий, который не начал новых войн», — напомнил Трамп.
Президент также в очередной раз осудил насилие в Капитолии на прошлой неделе и намекнул на дальнейшие политические планы.
«И теперь, в тот момент, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали о том, что движение, которое мы создали, только начинается», — сказал Трамп, не вдаваясь в подробности.
Интересно, что в своей речи уходящий президент (инаугурация нового лидера пройдет сегодня), который призвал американцев молиться за новую администрацию, которая приходит ему на смену, ни разу не назвал по имени Джо Байдена.
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Администрация Белого дома опубликовала прощальное обращение 45-го президента Дональда Трампа.
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