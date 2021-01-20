В прощальной речи Трамп ни разу не назвал по имени Джо Байдена

Администрация Белого дома опубликовала прощальное обращение 45-го президента Дональда Трампа.





Основной упор, пишет «ГА» , был сделан на напоминании американцам о том, что США являются великой страной.

«Самая большая опасность — ...потеря уверенности в себе, потеря уверенности в нашем национальном величии. Ни одна нация не сможет процветать, если она потеряет веру в собственные ценности, историю и героев — ведь они являются источниками нашего единства и нашей жизнеспособности», — говорится в заявлении Трампа.

«Мы являемся, и всегда должны быть землей надежды, света и славы для всего мира», — подчеркнул президент, говоря о величии Америки.

Перечисляя успехи, которых добилась его администрация, Трамп заявил, что «прежде всего, мы подтвердили священную идею о том, что в Америке правительство отвечает перед людьми. Мы возродили идею о том, что в Америке никого не забывают, потому что каждый имеет значение и у каждого есть право голоса».

«Мы восстановили американскую мощь дома и американское лидерство за рубежом. Мы построили величайшую экономику в истории мира. Мы оживили наши союзы и сплотили народы мира, чтобы противостоять Китаю... В результате нашей смелой дипломатической политики... мы достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке».

Трамп заявил, что его действия приблизили появление «нового Ближнего Востока» и подчеркнул свою роль в возвращении американских солдат домой.

«Я особенно горжусь тем, что являюсь первым президентом за несколько десятилетий, который не начал новых войн», — напомнил Трамп.

Президент также в очередной раз осудил насилие в Капитолии на прошлой неделе и намекнул на дальнейшие политические планы.

«И теперь, в тот момент, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали о том, что движение, которое мы создали, только начинается», — сказал Трамп, не вдаваясь в подробности.

Интересно, что в своей речи уходящий президент (инаугурация нового лидера пройдет сегодня), который призвал американцев молиться за новую администрацию, которая приходит ему на смену, ни разу не назвал по имени Джо Байдена.