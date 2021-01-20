Лекарства дорожают. Узнали, с каким «пластиком» выгоднее идти в аптеку

С этого года отменили нулевую ставку НДС на медикаменты и детские товары. Теперь на лекарства налог выставляется 10%, на подгузники — до 20%. В течение января в аптеках еще можно будет что-то купить по старым ценам при наличии остатков, но с 1-го февраля пройдет полная переоценка в соответствии с новвведениями. FINANCE.TUT.BY выяснил, по каким картам сейчас можно получить скидки или кэшбек в аптеках и сколько стоит выпуск такого «пластика».
В таблице указана информация по личным дебетовым картам, по которым начисляется кэшбек 1.5% и выше.
Название банка
Возможности карты
Стоимость, срок действия
Альфа-Банк,
Visa Rewards Карта № 1
Можно оформить, например, Карту № 1. По ней начисляется кэшбек при покупке на сумму больше 10 BYN.
По любимой категории кэшбек — 2%, в остальных — 1%.
Любимой категорией можно установить «Семья и личные расходы»: детские товары, оплата обучения, салоны красоты, медицинские центры, аптеки, зоотовары.
Обслуживание — 4,90 BYN в месяц. Также можно бесплатно пользоваться картой при выполнении определенных условий в рамках набора привилегий/пакетов решений.
3 года.
Банк БелВЭБ
При оформлении карт в пакетах услуг «Всё премиально» (Visa Platinum) или «Всё по максимуму» (Visa Infinite) предусмотрен кэшбек 1.5−2% в любимых категориях (одна из которых может быть медицина и аптеки) и 0.75−1% — в остальных. Для этого нужно подключиться к программе лояльности UP4U.
Visa Platinum — 15 BYN в месяц, Visa Infinite — 50 BYN в месяц.
3 года.
При выполнении определенных условий есть возможность оформить бесплатно.
Белгазпромбанк,
Visa payWave Cashalot
Кэшбек 2.5% в сети аптек «Альфа аптека», 2% в «Любимой аптеке» и «Искамед», 1.5% — в сети аптек «InLek» и «Зеленый лист», а также скидка до 7% по льготам.
Сумма покупки должна быть больше 10 BYN.
Бесплатно на срок 5 лет.
Белинвестбанк,
Visa Gold payWave Joker
Кэшбек 3% по любимой категории, в частности в категории «Красота и здоровье». МСС-код аптек — 5912.
За остальные покупки — 1% кэшбека.
Обслуживание — 4,99 BYN в месяц. Можно бесплатно пользоваться картой при выполнении определенных условий.
3 года
БПС-Сбербанк,
Visa Rewards Bonus
Можно подключить любимую категорию «Аптеки» за 1 BYN в месяц и получать кэшбек 2%. Постоянный кэшбек — 1%.
0,03 BYN — оформление и 3 BYN ежемесячно за обслуживание.
При выполнении определенных условий обслуживание бесплатно.
3 года.
Банк Дабрабыт,
Visa Gold Pay Wave «Матуля»
Кэшбек 2% в аптеках (мсс-код 5912) и скидка 3% в сети аптек «Зеленая аптека» и магазинах «Зялёная крама».
Бесплатно за 3 года обслуживания.
Идея Банк,
Visa Gold «Новое золото»
Кэшбек 1,5% за все покупки больше 10 BYN, в том числе в аптеках. По окончании каждого расчетного периода выплачивается 7% от суммы выплаченного кэшбэка за этот период.
Обслуживание — 50 BYN в год.
При дистанционном оформлении — 4 BYN в месяц.
3 года.
МТБанк,
Mastercard «Халва плюс»
В сети аптек «Доктор Время» кэшбек 2.5%, 2% — в «Медаптеке» (медтехника и товары для здоровья), 1.5% в сети аптек «Радикс-с».
А, например, в сети аптек Доктор До и Доктор А — рассрочка 2 мес., в Inlek, Белфармация, Доктор Время, Фармация, Любимая аптека, Искамед, Альфа-аптека — 1 мес.
19,90 BYN в год.
Срок действия — 3 года.
Приорбанк
По всем операциям свыше 10 BYN — кэшбэк 1% (в том числе за границей), в сети аптек «Любимая аптека» по программе KEYcard тоже кэшбек 1%. Соответственно в этих аптеках у вас может быть общий манибек 2%.
Для новых клиентов банка до 28 февраля действует акция — выпуск 5 BYN на 4 года.
РРБ-Банк,
Visa «Карта желаний»
Кэшбек 1,5% на все покупки.
Бесплатно за 3 года.
Статусбанк,
Mastercard World «Статускарта»
Кэшбек 1.5% в сети аптек «Планета здоровья».
Бесплатно на срок до 30 месяцев при удаленном выпуске.
Название банка
Возможности карты, стоимость, срок действия
Альфа-Банк,
Visa Rewards Карта № 1
Можно оформить, например, Карту № 1. По ней начисляется кэшбек при покупке на сумму больше 10 BYN.
По любимой категории кэшбек — 2%, в остальных — 1%.
Любимой категорией можно установить «Семья и личные расходы»: детские товары, оплата обучения, салоны красоты, медицинские центры, аптеки, зоотовары.
Обслуживание — 4,90 BYN в месяц. Также можно бесплатно пользоваться картой при выполнении определенных условий в рамках набора привилегий/пакетов решений.
3 года.
Банк БелВЭБ
При оформлении карт в пакетах услуг «Всё премиально» (Visa Platinum) или «Всё по максимуму» (Visa Infinite) предусмотрен кэшбек 1.5−2% в любимых категориях (одна из которых может быть медицина и аптеки) и 0.75−1% — в остальных. Для этого нужно подключиться к программе лояльности UP4U.
Visa Platinum — 15 BYN в месяц, Visa Infinite — 50 BYN в месяц.
3 года.
При выполнении определенных условий есть возможность оформить бесплатно.
Белгазпромбанк,
Visa payWave Cashalot
Кэшбек 2.5% в сети аптек «Альфа аптека», 2% в «Любимой аптеке» и «Искамед», 1.5% — в сети аптек «InLek» и «Зеленый лист», а также скидка до 7% по льготам.
Сумма покупки должна быть больше 10 BYN.
Бесплатно на срок 5 лет.
Белинвестбанк,
Visa Gold payWave Joker
Кэшбек 3% по любимой категории, в частности в категории «Красота и здоровье». МСС-код аптек — 5912.
За остальные покупки — 1% кэшбека.
Обслуживание — 4,99 BYN в месяц. Можно бесплатно пользоваться картой при выполнении определенных условий.
3 года.
БПС-Сбербанк,
Visa Rewards Bonus
Можно подключить любимую категорию «Аптеки» за 1 BYN в месяц и получать кэшбек 2%. Постоянный кэшбек — 1%.
0,03 BYN — оформление и 3 BYN ежемесячно за обслуживание.
При выполнении определенных условий обслуживание бесплатно.
3 года.
Банк Дабрабыт,
Visa Gold Pay Wave «Матуля»
Кэшбек 2% в аптеках (мсс-код 5912) и скидка 3% в сети аптек «Зеленая аптека» и магазинах «Зялёная крама».
Бесплатно за 3 года обслуживания.
Идея Банк,
Visa Gold «Новое золото»
Кэшбек 1,5% за все покупки больше 10 BYN, в том числе в аптеках. По окончании каждого расчетного периода выплачивается 7% от суммы выплаченного кэшбэка за этот период.
Обслуживание — 50 BYN в год. При дистанционном оформлении — 4 BYN в месяц.
3 года.
МТБанк,
Mastercard «Халва плюс»
В сети аптек «Доктор Время» кэшбек 2.5%, 2% — в «Медаптеке» (медтехника и товары для здоровья), 1.5% в сети аптек «Радикс-с».
А, например, в сети аптек Доктор До и Доктор А — рассрочка 2 мес., в Inlek, Белфармация, Доктор Время, Фармация, Любимая аптека, Искамед, Альфа-аптека — 1 мес.
19,90 BYN в год.
Срок действия — 3 года.
Приорбанк
По всем операциям свыше 10 BYN — кэшбэк 1% (в том числе за границей), в сети аптек «Любимая аптека» по программе KEYcard тоже кэшбек 1%. Соответственно в этих аптеках у вас может быть общий манибек 2%.
Для новых клиентов банка до 28 февраля действует акция — выпуск 5 BYN на 4 года.
РРБ-Банк,
Visa «Карта желаний»
Кэшбек 1,5% на все покупки.
Бесплатно за 3 года.
Статусбанк,
Mastercard World «Статускарта»
Кэшбек 1.5% в сети аптек «Планета здоровья».
Бесплатно на срок до 30 месяцев при удаленном выпуске.
Как еще сэкономить в аптеке с помощью карты банков?
Напомним, что кроме карт в таблице (без специальных условий для выпуска), есть бонусы в аптеках по пенсионному «пластику». Об этих картах для пенсионеров мы писали здесь.