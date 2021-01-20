Лекарства дорожают. Узнали, с каким «пластиком» выгоднее идти в аптеку

Кэшбек 1,5% за все покупки больше 10 BYN, в том числе в аптеках. По окончании каждого расчетного периода выплачивается 7% от суммы выплаченного кэшбэка за этот период.

Обслуживание — 50 BYN в год. При дистанционном оформлении — 4 BYN в месяц.

3 года.