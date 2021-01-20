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Лекарства дорожают. Узнали, с каким «пластиком» выгоднее идти в аптеку

20.01.2021 07:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С этого года отменили нулевую ставку НДС на медикаменты и детские товары. Теперь на лекарства налог выставляется 10%, на подгузники — до 20%. В течение января в аптеках еще можно будет что-то купить по старым ценам при наличии остатков, но с 1-го февраля пройдет полная переоценка в соответствии с новвведениями. FINANCE.TUT.BY выяснил, по каким картам сейчас можно получить скидки или кэшбек в аптеках и сколько стоит выпуск такого «пластика».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В таблице указана информация по личным дебетовым картам, по которым начисляется кэшбек 1.5% и выше.

Название банка

Возможности карты

Стоимость, срок действия

Альфа-Банк,
Visa Rewards Карта № 1

Можно оформить, например, Карту № 1. По ней начисляется кэшбек при покупке на сумму больше 10 BYN.

По любимой категории кэшбек — 2%, в остальных — 1%.

Любимой категорией можно установить «Семья и личные расходы»: детские товары, оплата обучения, салоны красоты, медицинские центры, аптеки, зоотовары.

МСС-коды: 0742, 4119, 5047, 5122, 5192, 5641, 5733, 5818, 5912, 5942, 5 943,5945, 5975, 5976, 5995, 7230, 7297, 7298, 7631, 7911, 7998, 7999, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8044, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8734.

Обслуживание — 4,90 BYN в месяц. Также можно бесплатно пользоваться картой при выполнении определенных условий в рамках набора привилегий/пакетов решений.

3 года.

Банк БелВЭБ

При оформлении карт в пакетах услуг «Всё премиально» (Visa Platinum) или «Всё по максимуму» (Visa Infinite) предусмотрен кэшбек 1.5−2% в любимых категориях (одна из которых может быть медицина и аптеки) и 0.75−1% — в остальных. Для этого нужно подключиться к программе лояльности UP4U.

Visa Platinum — 15 BYN в месяц, Visa Infinite — 50 BYN в месяц.

3 года.

При выполнении определенных условий есть возможность оформить бесплатно.

Белгазпромбанк,
Visa payWave Cashalot

Кэшбек 2.5% в сети аптек «Альфа аптека», 2% в «Любимой аптеке» и «Искамед», 1.5% — в сети аптек «InLek» и «Зеленый лист», а также скидка до 7% по льготам.

Сумма покупки должна быть больше 10 BYN.

Бесплатно на срок 5 лет.

Белинвестбанк,
Visa Gold payWave Joker

Кэшбек 3% по любимой категории, в частности в категории «Красота и здоровье». МСС-код аптек — 5912.

За остальные покупки — 1% кэшбека.

Обслуживание — 4,99 BYN в месяц. Можно бесплатно пользоваться картой при выполнении определенных условий.

3 года

БПС-Сбербанк,
Visa Rewards Bonus

Можно подключить любимую категорию «Аптеки» за 1 BYN в месяц и получать кэшбек 2%. Постоянный кэшбек — 1%.

0,03 BYN — оформление и 3 BYN ежемесячно за обслуживание.

При выполнении определенных условий обслуживание бесплатно.

3 года.

Банк Дабрабыт,
Visa Gold Pay Wave «Матуля»

Кэшбек 2% в аптеках (мсс-код 5912) и скидка 3% в сети аптек «Зеленая аптека» и магазинах «Зялёная крама».

Бесплатно за 3 года обслуживания.

Идея Банк,
Visa Gold «Новое золото»

Кэшбек 1,5% за все покупки больше 10 BYN, в том числе в аптеках. По окончании каждого расчетного периода выплачивается 7% от суммы выплаченного кэшбэка за этот период.

Обслуживание — 50 BYN в год.

При дистанционном оформлении — 4 BYN в месяц.

3 года.

МТБанк,
Mastercard «Халва плюс»

В сети аптек «Доктор Время» кэшбек 2.5%, 2% — в «Медаптеке» (медтехника и товары для здоровья), 1.5% в сети аптек «Радикс-с».

А, например, в сети аптек Доктор До и Доктор А — рассрочка 2 мес., в Inlek, Белфармация, Доктор Время, Фармация, Любимая аптека, Искамед, Альфа-аптека — 1 мес.

19,90 BYN в год.

Срок действия — 3 года.

Приорбанк

По всем операциям свыше 10 BYN — кэшбэк 1% (в том числе за границей), в сети аптек «Любимая аптека» по программе KEYcard тоже кэшбек 1%. Соответственно в этих аптеках у вас может быть общий манибек 2%.

Для новых клиентов банка до 28 февраля действует акция — выпуск 5 BYN на 4 года.

РРБ-Банк,
Visa «Карта желаний»

Кэшбек 1,5% на все покупки.

Бесплатно за 3 года.

Статусбанк,
Mastercard World «Статускарта»

Кэшбек 1.5% в сети аптек «Планета здоровья».

Бесплатно на срок до 30 месяцев при удаленном выпуске.

Название банка

Возможности карты, стоимость, срок действия

Альфа-Банк,
Visa Rewards Карта № 1

Можно оформить, например, Карту № 1. По ней начисляется кэшбек при покупке на сумму больше 10 BYN.

По любимой категории кэшбек — 2%, в остальных — 1%.

Любимой категорией можно установить «Семья и личные расходы»: детские товары, оплата обучения, салоны красоты, медицинские центры, аптеки, зоотовары.

МСС-коды: 0742, 4119, 5047, 5122, 5192, 5641, 5733, 5818, 5912, 5942, 5 943,5945, 5975, 5976, 5995, 7230, 7297, 7298, 7631, 7911, 7998, 7999, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8044, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8734.

Обслуживание — 4,90 BYN в месяц. Также можно бесплатно пользоваться картой при выполнении определенных условий в рамках набора привилегий/пакетов решений.

3 года.

Банк БелВЭБ

При оформлении карт в пакетах услуг «Всё премиально» (Visa Platinum) или «Всё по максимуму» (Visa Infinite) предусмотрен кэшбек 1.5−2% в любимых категориях (одна из которых может быть медицина и аптеки) и 0.75−1% — в остальных. Для этого нужно подключиться к программе лояльности UP4U.

Visa Platinum — 15 BYN в месяц, Visa Infinite — 50 BYN в месяц.

3 года.

При выполнении определенных условий есть возможность оформить бесплатно.

Белгазпромбанк,
Visa payWave Cashalot

Кэшбек 2.5% в сети аптек «Альфа аптека», 2% в «Любимой аптеке» и «Искамед», 1.5% — в сети аптек «InLek» и «Зеленый лист», а также скидка до 7% по льготам.

Сумма покупки должна быть больше 10 BYN.

Бесплатно на срок 5 лет.

Белинвестбанк,
Visa Gold payWave Joker

Кэшбек 3% по любимой категории, в частности в категории «Красота и здоровье». МСС-код аптек — 5912.

За остальные покупки — 1% кэшбека.

Обслуживание — 4,99 BYN в месяц. Можно бесплатно пользоваться картой при выполнении определенных условий.

3 года.

БПС-Сбербанк,
Visa Rewards Bonus

Можно подключить любимую категорию «Аптеки» за 1 BYN в месяц и получать кэшбек 2%. Постоянный кэшбек — 1%.

0,03 BYN — оформление и 3 BYN ежемесячно за обслуживание.

При выполнении определенных условий обслуживание бесплатно.

3 года.

Банк Дабрабыт,
Visa Gold Pay Wave «Матуля»

Кэшбек 2% в аптеках (мсс-код 5912) и скидка 3% в сети аптек «Зеленая аптека» и магазинах «Зялёная крама».

Бесплатно за 3 года обслуживания.

Идея Банк,
Visa Gold «Новое золото»

Кэшбек 1,5% за все покупки больше 10 BYN, в том числе в аптеках. По окончании каждого расчетного периода выплачивается 7% от суммы выплаченного кэшбэка за этот период.

Обслуживание — 50 BYN в год. При дистанционном оформлении — 4 BYN в месяц.

3 года.

МТБанк,
Mastercard «Халва плюс»

В сети аптек «Доктор Время» кэшбек 2.5%, 2% — в «Медаптеке» (медтехника и товары для здоровья), 1.5% в сети аптек «Радикс-с».

А, например, в сети аптек Доктор До и Доктор А — рассрочка 2 мес., в Inlek, Белфармация, Доктор Время, Фармация, Любимая аптека, Искамед, Альфа-аптека — 1 мес.

19,90 BYN в год.

Срок действия — 3 года.

Приорбанк

По всем операциям свыше 10 BYN — кэшбэк 1% (в том числе за границей), в сети аптек «Любимая аптека» по программе KEYcard тоже кэшбек 1%. Соответственно в этих аптеках у вас может быть общий манибек 2%.

Для новых клиентов банка до 28 февраля действует акция — выпуск 5 BYN на 4 года.

РРБ-Банк,
Visa «Карта желаний»

Кэшбек 1,5% на все покупки.

Бесплатно за 3 года.

Статусбанк,
Mastercard World «Статускарта»

Кэшбек 1.5% в сети аптек «Планета здоровья».

Бесплатно на срок до 30 месяцев при удаленном выпуске.

Как еще сэкономить в аптеке с помощью карты банков?

  • Напомним, что кроме карт в таблице (без специальных условий для выпуска), есть бонусы в аптеках по пенсионному «пластику». Об этих картах для пенсионеров мы писали здесь.
  • Если у вас Моцная картка (либо вы можете ее оформить в Белинвестбанке, БПС-Сбербанке, Банке БелВЭБ, БСБ Банке, Белагропромбанке, Банке Решение и Цептер Банке), сможете получать скидки в аптеках ADEL, сети «Планета здоровья», сети ﻿﻿"Белфармация" и в аптеках «Доктор время».
  • Если у вас «пластик» Visa Gold, Platinum, Signature или Infinite (любого банка), действует скидка от платежной системы 2,5% в аптеках Adel.

 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, по каким картам сейчас можно получить скидки или кэшбек в аптеках и сколько стоит выпуск такого «пластика».
 
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