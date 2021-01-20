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«Вот и хоккей — чик-чирик!»
Источник материала: Хартия'97
«Вот и хоккей — чик-чирик!»
Партизаны провели дерзкую акцию в 165-й день Революции.
Сегодня - 165-й день непрерывного протеста. Белорусские партизаны начали утро с дерзкой акции, напомнив Таракану о болезненной для него отмене ЧМ-2021 по хоккею в Минске.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Партизаны провели дерзкую акцию в 165-й день Революции.
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