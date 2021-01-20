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Становится теплее: местами будет плюсовая температура

20.01.2021 08:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В среду, 20 января, скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы.

Становится теплее: местами будет плюсовая температура

По прогнозам синоптиков, будет облачная погода. Преимущественно по западной половине страны выпадут осадки (снег, мокрый снег, возможен дождь).

Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный до порывистого. Погода в регионах:

  • Брест 0..+1°C (вероятность осадков 80-90%, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12-14 м/с);
  • Витебск -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Гомель -9..-11°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Гродно -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12-14 м/с);
  • Могилев -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Минск -8..-10°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В среду, 20 января, скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы.
 
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