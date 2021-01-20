Испанский стыд по-нашему. Топ-10 странных торжественных открытий в Беларуси (видео)

Источник материала: Onliner

Белорусы очень любят праздники. Но что делать, если повода для праздника нет, а душа требует чего-то торжественного? В таком случае праздник устраивают из ничего: перерезают ленточку золотыми ножничками, приглашают скоморохов, чтобы пели и танцевали, а зрители слезно благодарили чиновников за подарок городу. Ах да, подарок! Именно он должен быть в центре внимания подобных мероприятий. В этом топе мы собрали самые странные подарки городам и деревням Беларуси, с помпой презентованные белорусскими директорами и чиновниками. Постарайтесь не выплеснуть чай на клавиатуру от торжественности момента.

«Скажем туалету: „В добрый путь!“»

В 2018 году на Южном рынке в Гродно при содействии «ГродноТоргСервис» прошло торжественное открытие общественного туалета. Причем не какой-нибудь выгребной ямы с деревянной будкой, а нормального ватерклозета в отдельно стоящем капитальном здании. Видео и фото с открытия опубликованы на Newgrodno.by.

— Я думаю, что арендаторы будут рады комфортным условиям... сходить куда надо. Подумать под музыку, что-то осмыслить и удачно потом завершить свой бизнес. Ну а покупателям... для покупателя, наверное, важны три вещи: деньги в кармане, чтобы было что купить, куда сходить вот по таким вопросам и что перекусить.

И хотя в сумме получилось четыре вещи, именно такую странную речь произнес на открытии туалета директор «ГродноТоргСервиса» Владимир Сычевский. Но прежде чем критиковать его ораторские таланты, ответьте себе на вопрос: вы бы лучше справились с этой задачей?





— Поэтому наше общественное место под названием «туалет» — скажем ему: «В добрый путь!» — заключил директор.

Поблагодарив руководителя за такой подарок, посетители торжественного мероприятия поинтересовались, будет ли туалет бесплатным. Оказалось — нет. На туалете сразу появилась растяжка «Сдается».







— Нужно, чтобы туалет был бесплатный, — возразили арендаторы торговых площадей. — В платный покупатели не пойдут, пойдут по кустам.

— Давайте лучше кричать «Ура!» — предложил компромиссное решение директор «ГродноТоргСервиса». И люди дружно закричали «Ура!».

Перила ко Дню Победы

Красные ленты, довольные пенсионеры, гордый собой депутат Марзалюк — все это запомнится белорусам как самое странное открытие 2019 года. Вы наверняка его помните: речь идет о благоустроенном спуске с перилами на территории могилевского парка. Правда, кроме перил тропу облагородили разве что щебнем, чтобы не сильно пачкались ботинки гуляющих людей. Белорусское телевидение удостоило данное событие сюжета в выпуске новостей, без тени иронии назвав перила «подарком для гостей и жителей города в канун Дня Победы».





Российские СМИ с удовольствием подхватили эту новость и сделали из нее мем. Тем более что депутат Марзалюк незадолго до этого покорил сеть эмоциональной реакцией на речь Лукашенко: он плакал, энергично кивал и аплодировал.





В общем, российское издание «Политика Сегодня» задало депутату вопрос об уместности торжественной церемонии в честь перил. Вот что он ответил:

— Да кого это волнует? Почему такие вопросы задают мне российские журналисты? Меня ни одно белорусское СМИ не спросило о ленточке! Сделайте сначала что-то сами! Красная ленточка — это нормальный символ. Символ положительных перемен. А что, нужно было совсем без праздника сделать? Там живут пенсионеры, мои избиратели. Они просили меня сделать этот праздник. Мы решили, что с учетом этих светлых праздников — и поминовения всех предков, и самого великого праздника 9 Мая, — такой небольшой подарок.





Ангар для мусора

В 2019 году на территории Вилейского ЖКХ торжественно открыли площадку для временного хранения вторичных отходов. Сбор ресурсов для последующей переработки — дело замечательное, но кто бы мог подумать, что белорусские коммунальщики устроят из мусорного ангара целое торжество. Самое интересное, что этот навес из металлопрофиля в Вилейском районе построен с привлечением грантов Евросоюза. Зато чиновники перерезали ленточку, отведали хлеб-соль с рушника и прослушали выступление детских творческих коллективов. Фото опубликовала «Рэгiянальная газета».















Флагшток за полмиллиона долларов

Да, на строительство мусорного ангара нам пришлось брать деньги у европейцев. Зато куда лучше в Беларуси обстоят дела с финансированием гигантских флагштоков. В Гомеле на внушительный шест для государственного флага власти потратили $500 000. Многие до последнего не верили в реальность происходящего, но в 2020 году все сомнения растворились .





Узнав, что власти выделили полмиллиона долларов на 60-метровый столб в центре города, противники флагштока создали петицию и, собрав 4581 подпись, выразили сомнение в целесообразности подобной траты денег. Но чиновники были тверды в своем решении и не позволили неблагодарным белорусам испортить праздник. В честь нового флагштока устроили настоящий парад — с военным оркестром, государственными флагами, народными танцами и многим другим. Всего не перечислишь.















Новая штанга?

В сентябре 2019 года состоялось очень странное открытие зала тяжелой атлетики в кличевской средней школе. Странность заключалась в том, что и школа, и сам зал были совершенно не новыми и даже не особо отремонтированными. На торжественных фото не заметен и новый спортивный инвентарь, если не считать одной штанги с разноцветными блинами.





Тем не менее на открытие прибыла целая делегация: председатель Белорусского тяжелоатлетического союза, заместитель председателя Могилевского областного отделения Белорусского тяжелоатлетического союза, председатель СДЮШОР профсоюзов «СПАРТАК-2005» вместе со своим заместителем, бронзовый призер Олимпийских игр по академической гребле, а также чиновники Кличевского райисполкома: заместитель председателя и начальник отдела по образованию, спорту и туризму вместе со своим заместителем.













Ленточку перед штангой перерезали сразу четверо. Затем спортсменов и чиновников одарили цветами и порадовали выступлением детских творческих коллективов.

Бетономешалка

Бетономешалка — вещь полезная. Тем более не ручная, а электрическая. Тем более не где-нибудь, а на производственной базе строительно-монтажного треста. Но как повод для торжественного открытия с шариками, выступлением творческих коллективов, чиновниками и священниками бетономешалка выглядит просто комично.





Тем не менее в 2018 году в Сморгони состоялось ее торжественное открытие. Была перерезана красная лента, в голубое небо поднялись две гирлянды воздушных шаров, работники районного центра культуры спели и сплясали вокруг бетономешалки, глава райисполкома произнес торжественную речь, а настоятель храма Преображения Господня отслужил молебен и окропил бетономешалку святой водой. Фото опубликовала местная газета «Светлы шлях».





Парк без деревьев

В Минске существует очень странный парк без деревьев, который носит имя Уго Чавеса. В 2014 году чиновники перерезали ленточку в чистом поле и устроили торжественные выступления творческих коллективов, ожидая, видимо, что деревья в парке вырастут сами собой. (В лесу же они именно так и вырастают.)











Минчане удивились, недоуменно подняли брови, но тоже решили подождать: вдруг из редких прутиков, посаженных в мерзлую землю, через год-другой вырастет юная роща. Как бы не так! С момента открытия парка минуло уже семь лет, но деревья в нем так и не выросли. То есть отдельные скромные деревца при желании найти можно, но для огромной территории в границах улиц Каменногорской, Лидской, Колесникова и Казимировской гордое название парка имени Уго Чавеса звучит просто издевательски. Особенно если учесть контекст: дело происходит в Каменной Горке, которой и так катастрофически не хватает зелени.





В 2017 году чиновники решили выкрутиться и сделать из несуществующего парка хотя бы хорошую детскую площадку. А позже сдали пустырь в аренду аттракционам. Детям Каменной Горки стало немного легче.











Теперь парк Уго Чавеса можно скрепя сердце назвать парком аттракционов, хотя деревьев в нем все еще не заметно. Вот как он выглядит на спутниковом снимке:

Спортплощадки, от вида которых хочется заплакать

Белорусские чиновники очень любят устраивать торжество из открытия спортивных объектов. Даже если это пара футбольных ворот и турник.

Например, в 2020 году в деревне Сумароково по случаю открытия ворот, сетки и турника устроили целый праздник с выступлением маленьких футболистов и чирлидерш. Не обошлось и без торжественного перерезания красной ленты. Сюжет даже показали по телеканалу «Беларусь-1».











Опять в 2020 году, опять в Могилевской области, но уже в Славгороде чиновники торжественно открыли площадку для мини-футбола, назвав ее почему-то многофункциональной. Даже на крохотных снимках из местной газеты «Прысожскi край» видно качество покрытия и его укладки.









Зато символическую красную ленточку перерезали сразу три чиновника: заместитель председателя райисполкома, начальник управления образования, спорта и туризма и заместитель директора «Жилкомгаз». За это им вручили благодарственные письма.





Очень скромные спортплощадки открываются с помпой и в Минске. Так, в 2017 году рядом с водохранилищем Дрозды торжественно открыли турник, лесенку и брусья, обозвав это чудо специализированной воркаут-площадкой для любителей спорта под открытым небом. В празднике, приуроченном к 950-летию столицы, приняли участие председатель и другие чиновники администрации Центрального района, пишут «Минск-Новости» .













Асфальт, который открывается гигантским ключом

В 2016 году ко Дню города приурочили открытие плоскостной стоянки возле минского зоопарка. Проще говоря — разлинованного куска асфальта вместимостью 269 автомобилей. Объект, безусловно, нужный городу, но возникают сомнения в том, что его стоило открывать с такими почестями. Только в организации торжества принимали участие: администрация Заводского района, минский зоопарк, Белорусский клуб автомототуризма, Заводской районный отдел МЧС, детский центр по безопасности дорожного движения, детская библиотека, Дворец детей и молодежи и детская школа по автомотоспорту. В общем, это было по-настоящему масштабное мероприятие .













Не будем описывать весь праздник. Достаточно того, что в официальной его части чиновники вручили директору зоопарка гигантский символический ключ от куска асфальта под открытым небом.





Ларек

В 2018 году в Ольшанах Столинского района торжественно открыли ларек. Но не просто ларек, а пункт продажи страховых полисов.





— Такой подарок сделала компания «Белнефтестрах» своим клиентам ко Дню автомобилиста, — торжественно сказала диктор в эфире пинского телевидения. — Подарки каждому клиенту, беспроигрышная лотерея — открытие нового павильона запомнится надолго.

Особенно надолго это торжество запомнится мальчику, которого взяла в оборот ведущая мероприятия. Когда нет времени объяснять, что такое «испанский стыд», показывайте этот ролик.