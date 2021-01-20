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Анастасии Волочковой - 45 лет. Но что вы на самом деле о ней знаете?

20.01.2021 08:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова — это настоящий бренд. Возможно, вы никогда не интересовались ее профессиональными успехами, но точно знаете о ее существовании и даже, вероятно, можете перечислить пару фактов из биографии селебрити. Но насколько они будут правдивы? Проверьте себя в нашем тесте, который мы сделали к 45-летию балерины.

 
 
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Думаете, что знаете об Анастасии Волочковой многое? Готовы доказать, что это не совсем так.
 
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