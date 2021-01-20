Целеустремленности этой женщины можно позавидовать, и вот почему. Ольге Бузовой сегодня - 35 лет

Источник материала: Tut.by

Кто-то не понимает, почему она вообще стала знаменитой, кто-то ужасается «глупости и безвкусице», а кто-то восхищается ее достижениями. Что точно можно сказать: к своему 35-му дню рождения Ольга Бузова выглядит как состоявшаяся женщина, которая знает себе цену и даже больше — знает, как продолжать ее повышать. LADY.TUT.BY рассказывает историю жизни селебрити. Она показывает, что успех — это вовсе не случайность, а большая работа.



Фото: vk.com/olgabuzova

Ольга Бузова — коренная петербурженка. Она родилась в советском Ленинграде в 1986 году в семье военнослужащего Игоря и стоматолога Ирины. Ольга не единственный ребенок в семье, у нее есть младшая сестра Анна. С детства будущая звезда была очень общительной и способной к усвоению нового, поэтому родители отдали ее в школу уже в 5 лет.

Еще во время учебы девочка мечтала о карьере в сфере кино и о сцене. Но родители выступали против этого. В 2002-м году Ольга оканчивает гимназию № 631 в Приморском районе Санкт-Петербурга с серебряной медалью. Вот только дальнейшая учеба в университете девушку совсем не привлекала. И втихаря от родителей она ходит по различным кастингам, надеясь хоть каким-то образом «попасть в телевизор».

Уже через два года после окончания школы Ольга оказывается на кастинге телепроекта «Дом-2» и становится его участницей. Расчет будущей селебрити изначально был вовсе не найти любовь, а устроиться в шоу-бизнесе и вытянуть свой счастливый билет.

Впрочем, несколько романов на шоу Бузова все же закрутила. Они были несерьезными, но времени Ольга точно зря не теряла. За четыре года участия в проекте Ольга успела написать две книги: «Роман с Бузовой» и «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки».



Свою карьеру Ольга начинала в образе блондинки

Казалось бы, родители должны быть спокойны за дочь: с таким фундаментом публичности в жизни уже не пропадешь. Тем более что Ольга даже отказалась покидать проект и строить отношения со своим возлюбленным без камер, выбрав карьеру. Но все-таки семья настояла, чтобы Ольга получила высшее образование. В итоге Бузова поступает в Санкт-Петербургский государственный университет на географический факультет, который оканчивает в 2008-м году (удивлены?) с красным дипломом.

Сразу же после ухода из проекта в том же 2008-м году Ольга… Нет, вовсе не начинает работать по полученной специальности! А становится ведущей «Дома-2». Наравне с такими состоявшимися на тот момент звездами, как Ксения Собчак и Ксения Бородина. Кроме того, с декабря 2008-го Ольга еще и получает должность шеф-редактора журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».

Вообще, 2008 год стал для Бузовой очень важным. Тогда же она стала мелькать на экранах в качестве гостя многих телепроектов на Муз-ТВ, MTV Россия и даже НТВ. Но главное — начала сольную карьеру. Сейчас-то мы знаем Ольгу Бузову в первую очередь как певицу. Но до реально ощутимого успеха в этой сфере еще далеко.

Ольга продолжает развиваться в разных областях. Например, по итогам 2009 года она попала в топ-3 лучших телеведущих России (по версии KP.RU). Но не остановилась на этом, а попробовала себя на сцене театра, выпустила одежду совместно с брендом С&С, участвовала в шоу «Танцы со звездами» на «России-1».

С 2011 года Ольга наконец больше сосредотачивается на своей карьере певицы и музыканта. Она начинает заниматься диджеингом. Первый крепкий сингл у звезды получился в дуэте с рэпером T-killah — им стала песня «Не забывай». А вот настоящая известность в статусе певицы к Бузовой пришла в 2016 году. Тогда вышла ее сольная песня «Под звуки поцелуев». За первые два дня трек попал на первое место российского iTunes.

Через год, в 2017-м, у Бузовой выходит первый альбом — он тоже называется «Под звуки поцелуев». Именно на этой пластинке был записан тот самый хит «Мало половин». И понеслась: первый сольный концерт в «Известия Hall», тур по России, приглашение выступить на фестивале VK FEST… И тут же — в 2018-м году — второй студийный альбом «Принимай меня». К слову, с первым шоу Ольга закончила гастролировать лишь в 2019-м году. Вот такая вот вторая волна популярности после участия в «Дом-2».



Концерт Ольги Бузовой в Минске. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Стоит отметить, что с 2018 года Бузова также ведет влоги на своем YouTube-канале, где у нее 1,29 миллиона подписчиков на начало 2021 года. Также три года назад Ольга даже собиралась выпустить свою криптовалюту — «Бузкоин» и открыла свой собственный ресторан BUZ.Food в Москве. Сейчас их уже два. Кроме того, у Бузовой в Instagram 22,8 миллиона подписчиков — благодаря этому ее не раз признавали самой влиятельной персоной шоу-бизнеса в России.

Интересно, что, несмотря на долгую карьеру в шоу-бизнесе, у Бузовой не так уж много скандалов и конфликтов. Даже то, что Алла Пугачева была против участия Ольги в «Голубом огоньке — 2020» из-за бесталанности, менеджер певицы назвал фейком.

Многим не по душе творчество Ольги Бузовой, но ее сложно обвинить в чем-то, кроме целеустремленности и завидной работоспособности. А вот с личной жизнью звезде не так везёт. Брак с футболистом Дмитрием Тарасовым продлился чуть больше четырех лет и в 2016-м году развалился с оглушительным скандалом: Тарасов ушел к молоденькой модели Анастасии Костенко. Сейчас Ольга второй год находится в отношениях с музыкантом и блогером DAVA (Давидом Манукяном). Будем надеяться, она счастлива.