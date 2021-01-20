Топ-5 популярных смартфонов в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, что за смартфоны в Беларуси пользуются повышенным спросом у покупателей. Посмотрели, какие пять аппаратов сейчас являются популярными, и вкратце рассказываем о них. Выбирали эти девайсы просто: открыли «Яндекс.Маркет» и Kupi.TUT.BY, выбрали регионом Минск и отсортировали гаджеты по популярности.





Этот девайс занял сразу две строчки в топ-5 популярных смартфонов названных выше торговых онлайн-площадок. На первом месте находится модификация с 4/64 ГБ постоянной памяти, за ней — 4/128 ГБ. Средняя цена «младшей» конфигурации устройства в нашем каталоге — 539 рублей. Официальная стоимость гаджета даже немного ниже , но некоторые из продавцов пока только принимают на него предзаказы.

Сам девайс получил пластиковый корпус с возможностью установки одновременно двух симок и карты памяти, сканер отпечатков в клавише питания, а также огромную батарею — ее емкость равняется 6000 мАч. Мы пока не успели самостоятельно протестировать смартфон, но, судя по информации коллег из GSMArena , аппарат получился «живучим». Его полного заряда хватает на два дня активной работы.

В активе также 18-ваттная проводная зарядка, процессор Snapdragon 662, а также основная камера с модулями разрешением в 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Последние нужны для макросъемки, а также создания эффекта боке. Фронтальная камера — на 8 Мп.





На второй строчке по популярности — еще один гаджет от принадлежащего Xiaomi бренда Poco. Модель X3 мы уже протестировали сами — в целом претензий к ней оказалось немного. Сейчас устройство с 6/128 ГБ памяти предлагается у продавцов в каталоге по цене от 735 рублей.

Краткие характеристики телефона: процессор Snapdragon 732G, батарейка емкостью в 5160 мАч, защита от брызг (IP53), а также экран диагональю в 6,67 дюйма. Важно, что IPS-панель поддерживает частоту обновления в 120 Гц. Среди относительно доступных аппаратов это пока редкость. Основная камера состоит из четырех модулей — 64 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Селфи-модуль — на 20 Мп. Кого-то порадуют и стереодинамики.

В обзоре мы отметили, что придраться можно разве что к гибридному, а не встроенному слоту под карты памяти и SIM-карты. Другими словами, установить сразу две симки и карту microSD не получится — придется выбирать. Дактилоскопический сенсор по большей части работает хорошо, но ему немного не хватает полезной площади.





Опять же в дополнительном представлении устройство вряд ли нуждается. И несмотря на относительно скорый анонс и выход в продажу Galaxy A52, девайс все еще остается вполне привлекательным — особенно с учетом стартовой цены в каталоге в районе 630 рублей.

Плюсы и минусы смартфона также давно известны. По большому счету, раздражение может вызывать встроенный в экран дактилоскопический сенсор — работает медленнее вариантов, размещенных в клавишах питания. Производительность не вызывает вопросов, но и не поражает воображение. В общем, работает нормально, но без особого запаса на будущее.

Зато в активе прекрасный AMOLED-экран на 6,5 дюйма, слот для установки одновременно двух симок и карты памяти, конкурентоспособная основная камера с модулями на 64 Мп, 12 Мп («ширик»), 5 Мп и 5 Мп (макро и сенсор глубины), а также батарейка емкостью в 4000 мАч. Полного заряда хватает примерно на день-полтора работы. Зарядка — 15-ваттная (то есть вполне стандартная), фронтальный селфи-модуль — 32 Мп.



Фото: The Verge

Кажется, популярность этого смартфона Apple даже после старта продаж «свежих» iPhone 12 только растет. Оно и понятно: морально устареть девайс не успел, дает большинство фишек более новых моделей, а при этом стоит дешевле. Так, в нашем каталоге iPhone 11 на 128 ГБ предлагается по цене примерно от 2020−2055 рублей.

Смартфон располагает IPS-экраном на 6,1 дюйма, эталонной системой разблокировки по лицу Face ID, все еще мощнейшим процессором A13 Bionic, а также сдвоенной основной камерой с модулями по 12 Мп. Можно снимать с обычным и увеличенным углом обзора. Возможно, для кого-то окажется важной и съемка видео: по мнению многих пользователей, айфоны справляются с этой задачей лучше конкурентов на Android.

Что еще нужно знать об аппарате: он работает на последней версии операционной системы — iOS 14.2 — и будет обновляться еще как минимум несколько лет. Оперативной памяти — 4 ГБ, батарейка — на 3110 мАч. На первый взгляд, аккумулятор не самый объемный. Но полного заряда точно хватает на день работы. А еще телефон оснащается поддержкой eSIM, технологией защиты от воды и пыли (IP68) и стереодинамиками.





Еще один бестселлер прошлого года. Фактически многие потенциальные покупатели выбирали именно между этой моделью и упомянутым выше Poco X3. Последний в официальной продаже дороже. Сейчас Redmi Note 9 Pro в версии с 6/128 ГБ памяти предлагается в каталоге от 695−715 рублей.

Давайте сразу о минусах. Во время тестирования нам не понравился мультимедийный динамик, а также проблема с ПО касательно скорости срабатывания сканера отпечатков в клавише питания. Но последнее, похоже, поправили с обновлениями прошивки. И еще: девайс получился крупным. Недостатком такое не назовешь, но лучше повертеть устройство перед покупкой.

В остальном характеристики аппарата радуют: у него экран на 6,67 дюйма, процессор Snapdragon 720G — ходят слухи, что такой поставят в грядущий Samsung Galaxy A52 — основная камера с четырьмя модулями (64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп), позволяющая снимать с увеличенным углом, а также аккумулятор на 5020 мАч. Заряда точно хватает на сутки. В активе и 30-ваттная проводная зарядка. Из приятных мелочей — слот для одновременной установки двух SIM-карт и карты памяти.