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Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия

20.01.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Бывший госсекретарь США, соперница президента США Дональда Трампа на прошлых выборах Хиллари Клинтон заподозрила его в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным перед беспорядками в Вашингтоне.

Об этом она заявила в беседе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире подкаста You and Me Both.

«Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию», — заявила Клинтон.

Она отметила, что хотела бы услышать записи телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным в день, когда произошел штурм Капитолия. Сторонников действующего президента США она назвала «сообщниками» и «сторонниками культа» и обвинила их в «пренебрежении демократией».

Такое заявление Клинтон сделала после того, как Пелоси заявила, что беспорядки, которые произошли в Вашингтоне 6 января, были «подарком Путину», передает РБК.

Позже Клинтон заявила о необходимости создать в конгрессе специальную комиссию, которая займется выяснением возможных связей между Трампом и Путиным. Это расследование необходимо для того, чтобы помочь исправить ущерб, нанесенный «национальной безопасности», и не допустить, чтобы президентом США вновь стала «марионетка», написала она.

 
 
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Бывший госсекретарь США, соперница президента США Дональда Трампа на прошлых выборах Хиллари Клинтон заподозрила его в разговоре с российским лидером Владимиром...
 
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