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Тихановская проинформирует Совбез ООН о реальной ситуации в Беларуси

20.01.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская выступит в ходе онлайн-встречи Совбеза ООН, которая пройдет 22 января и будет посвящена событиям в Беларуси.

«Светлана обратит внимание на дело Игоря Лосика, который голодает больше месяца, журналистов Катерины Борисевич, Екатерины Андреевой, Дарьи Чульцовой, медиаменеджера Андрея Александрова. Также она расскажет о деле Сергея Тихановского, по которому судят Дмитрия Фурманова, Владимира Книгу, Евгения Розниченко, – и поделится другими историями узников совести», - сообщила пресс-служба Тихановской.

Кроме того, будет поднят вопрос международного расследования преступлений режима Лукашенко и созыва формальной сессии Совбеза ООН по преодолению кризиса в Беларуси.

Встреча инициирована Членами Совбеза Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США.

Это второе заседание Совбеза ООН с участием Тихановской. Первое состоялось 4 сентября, и тогда она призвала ввести санкции против причастных к нарушению прав человека в Беларуси и принять меры для прекращения насилия против мирных граждан Беларуси.

 
 
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Светлана Тихановская выступит в ходе онлайн-встречи Совбеза ООН, которая пройдет 22 января и будет посвящена событиям в Беларуси.
 
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