Bild. Первая немецкая компания - концерн Bilfinger SE вышел из проекта строительства "Северного потока-2" из-за угрозы американских санкций, которые могут ввести через несколько недель, сообщает





Компания Bilfinger SE зарегистрирован в Мангейме поставщиком промышленных услуг, аффилированным с SDAX, с годовым оборотом в 4,3 млрд евро в 2019 году.





Bilfinger подписала несколько контрактов с Nord Stream 2 AG. В том числе «на разработку, поставку и ввод в эксплуатацию АСУ ТП и систем безопасности при эксплуатации трубопровода». Объем заказа: 15 млн евро.





Кроме того, Bilfinger подписал с россиянами контракт на «проектирование, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию теплоэлектростанции, работающей на резервном природном газе, мощностью 90 МВт + 30 МВт» в немецкую точку выхода трубопровода в Любмине. Сегодня уже действуют санкции против российской компании КВТ-РУС, которая за последние несколько недель проложила почти три километра трубопровода «Северный поток-2» у берегов земли Мекленбург-Передняя Померания.