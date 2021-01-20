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Немецкий концерн вышел из проекта "Северный поток-2"

20.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Bilfinger SE стала четвертой компанией, покинувшей проект.



Первая немецкая компания - концерн Bilfinger SE вышел из проекта строительства "Северного потока-2" из-за угрозы американских санкций, которые могут ввести через  несколько недель, сообщает Bild.

Компания Bilfinger SE зарегистрирован в Мангейме поставщиком промышленных услуг, аффилированным с SDAX, с годовым оборотом в 4,3 млрд евро в 2019 году.

Bilfinger подписала несколько контрактов с Nord Stream 2 AG. В том числе «на разработку, поставку и ввод в эксплуатацию АСУ ТП и систем безопасности при эксплуатации трубопровода». Объем заказа: 15 млн евро.

Кроме того, Bilfinger подписал с россиянами контракт на «проектирование, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию теплоэлектростанции, работающей на резервном природном газе, мощностью 90 МВт + 30 МВт» в немецкую точку выхода трубопровода в Любмине. Сегодня уже действуют санкции против российской компании КВТ-РУС, которая за последние несколько недель проложила почти три километра трубопровода «Северный поток-2» у берегов земли Мекленбург-Передняя Померания.

Ранее две немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выданные разрешительные документы на строительство газопровода "Северный поток - 2".

Также США наложили санкции на российское трубоукладочное судно «Фортуна» и его владельца - КВТ-РУС, которые задействованы в проекте "Северный поток-2".
 
 
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Компания Bilfinger SE стала четвертой компанией, покинувшей проект.
 
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