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Политолог: Возвращение Тихановской или Латушко ради самого возвращения и их самопожертвование на данном этапе бессмысленны

20.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчерашний козырь Навального в виде сильного 2-часового расследованияобщака Путина ставит жирную точку в дискуссии на тему "Возвращаться ли Светлане Тихановской и другим ключевым оппонентам Лукашенко в Беларусь", пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.



Навальный пошел ва-банк, опубликовав свое еще одно (самое?) значимое творение и пожертвовав собой, чтобы дать толчок политическим переменам в России всерьез, а не понарошку.

Он сделал это с надеждой, что открытия про итальянский туалетный ёршик за 700 евро в винодельне, дворец за миллиард, яхты любовниц царя и работу всей Системы всколыхнут деморализованных россиян. То есть, вернулся в расчете подстегнуть своим смелым поступком и расследованием политическую мобилизацию оппонентов Путина.

У Тихановской качественно другая ситуация и статус, а политические процессы в Беларуси находятся на другой стадии. Возвращение Тихановской или Латушко ради самого возвращения и их самопожертвование на данном этапе бессмысленны.

В Беларуси политическая мобилизация уже состоялась, и актуальный вопрос всего движения за восстановление законности в стране состоит в том, как ее эффективнее использовать, чтобы подточить одну из трех опор режима Лукашенко.

Это будет интересная суббота, и горячий политический год в России.

И в Беларуси.
 
 
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Вчерашний козырь Навального в виде сильного 2-часового расследованияобщака Путина ставит жирную точку в дискуссии на тему "Возвращаться ли Светлане Тихановской и...
 
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